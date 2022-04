El poeta español Luis García Montero celebró este sábado en una fiesta mexicana del libro la honestidad de su pareja sentimental, la novelista Almudena Grandes, quien desestimó la tentación de ser famosa a cambio de ser una buena escritora.

"Tuvo claro que le interesaba ser escritora, no famosa; lo que hizo fue optar por la literatura y huyó del éxito", dijo García Montero en un homenaje en México a la novelista, fallecida en noviembre del año pasado.

En la segunda jornada de la Fiesta del libro y la Rosa, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el poeta compartió con los novelistas mexicanos Rosa Beltrán y Benito Taibo, lectores de Almudena, y reflexionaron acerca de los valores de la obra de la madrileña.

Beltrán y Taibo reconocieron como los marcó 'Las edades de Lulú', primera novela de Grandes, que después pudo escoger el éxito fácil por la gran acogida de ese libro, sin embargo, cambió todo a partir de "Te llamaré Viernes", su segunda propuesta de largo aliento.

Taibo propuso recordar a Almudena Grandes con alegría, imaginarla con su gran sonrisa y preguntó a García Montero sobre costumbres de la vida en común, lo cual llevó al poeta a revelar que su esposa fue una buena cocinera, a la cual admiraba por su valor humano y su escritura.

"Era lectora de poesía, yo como profesor de literatura, leía novelas. Hubiera sido difícil convivir sin admiración", observó.

Luis García Montero lamentó que en el mundo actual, "cuando alguien tiene un éxito, alguien lo considera una putada", y a partir de ahí elogió la capacidad de Almudena para alegrarse de los triunfos de los demás.

Fiesta de grandes mujeres

Almudena Grandes es una de las figuras homenajeadas en la fiesta cultural que terminará este domingo y en su segunda jornada tuvo entre sus principales presentaciones la de la escritora mexicana Margo Glantz, quien lamentó el abuso a las mujeres en México, país con numerosas desapariciones femeninas a la semana ante la indiferencia del Gobierno.

"No es posible que vivamos en un país donde un fiscal oculta cosas fundamentales para que no se pueda encontrar a una muchacha; es terrible que al buscar un cuerpo, encuentren numerosos cuerpos femeninos, es terrible que una no pueda salir por la noche", lamentó Glantz.

La mesa de diálogo "En camino de la imaginación y la escritura" transcurrió con Glantz y la autora Gabriela Jáuregui, quien junto a la historiadora Anel Pérez disertaron sobre la obra de Glantz.

Jáuregui celebró escribir desde el cuerpo con el cuerpo y para el cuerpo, que es lo que hace Margo desde sus novelas hasta sus ensayos, y calificó de "misógino y patriarcal" al Estado.

Sandra Frid, novelista que escribe sobre mujeres rebeldes, y la periodista argentina Mónica Maristaín conversaron sobre "Palabra en resistencia", una mesa en la que la escritora contó cómo escribió durante dos años en un silencio inusual, por causas de la pandemia.

"Los lugares verdaderos", novela del autor argentino Gastón García Marinozzi, fue presentada a los lectores en una jornada en la que hubo otras presentaciones de obras, se debatió sobre "Pandemia y migración" y las editoriales presentaron sus novedades.

La Fiesta concluirá este domingo con un espacio para recordar al poeta Sandro Cohen, fallecido en el 2020, y al novelista Álvaro Uribe, quien murió hace unas semanas.

Además, entre otras propuestas, se llevarán a cabo mesas de debates, una sobre escritura con la novelista Guadalupe Nettel, otra sobre el cine de Buñuel y con temas como "imaginarios poéticos", "Quiero ser lesbiana" y "El exilio latinoamericano".