Es, posiblemente, el más grande guitarrista de jazz vivo y uno de los mejores de la historia. Pat Metheny tocará en el Auditorio Mar de Vigo el próximo 17 de junio, 24 años después de su primer y único concierto en la ciudad olívica, el que ofreció en el Teatro del Centro Cultural Caixavigo –hoy Teatro Afundación– el 18 de mayo de 1998.

Quienes acudieron –incluido quien esto escribe– a aquel histórico recital no lo han olvidado y esperan volver a sentir la misma emoción gracias al Ciclo Xacobeo Importa, que es el que ha hecho posible esta parada gallega del legendario músico estadounidense. Tanta es la expectación que ya se han vendido las mejores butacas del auditorio, a un precio de 42 euros, en la web de venta Teuticket.

El guitarrista de Missouri, de 67 años, presentará su nuevo trabajo, ‘’Side-Eye’’, acompañado, en principio, del teclista James Francies y del baterista Joe Dyson, con los que grabó el álbum. Un trío de jazz inusual, al reemplazar el contrabajo –que solía tocar su veterano colaborador Steve Rodby– por las teclas.

¿Cómo resumir una trayectoria de 50 años, 60 álbumes de estudio y una veintena de premios Grammy? Imposible. Es igual de inabarcable que los palos que ha tocado, desde lo más abstracto –como el álbum de free jazz que publicó en 1986 con Ornette Coleman, “Song X”–, a lo más asequible, como sus discos de jazz fusión en los que se acercó al rock, a la música latinoamericana y a la electrónica. Esa fue la ecléctica propuesta de “Imaginary Day” (1997), el álbum que Metheny vino a presentar a Vigo hace casi un cuarto de siglo.

“La guitarra, como todos los instrumentos, es difícil. Pero lo difícil de verdad no es la guitarra, sino la idea de la música”, dijo a FARO Pat Metheny, que entonces contaba 43 años, y que tocó acompañado, entre otros, de Steve Rodby (contrabajo), Paul Wertico (batería), Mino Cinelu (percusión), Lyle Mays (piano y teclados) y Mark Ledford (multiinstrumentista), los dos últimos ya fallecidos.

Uno de los momentos destacados de aquel concierto fue su utilización de una guitarra “pikasso” de 42 cuerdas, y la interpretación de clásicos de su repertorio como “Here to stay” y “Are You Going with Me?”, probablemente su tema más reconocible y uno de los más emocionantes, que sigue poniendo la piel de gallina 41 años después de su lanzamiento. “Are You Going with Me?” contiene las influencias brasileñas, de bossa nova y samba, muy presentes en la larga carrera del artista estadounidense. También por ello “Insensatez”, de Antonio Carlos Jobim, es un clásico en su repertorio. Aquel lunes de 1998 sonó con la sensibilidad que suele imprimirle el guitarrista de Missouri.

De la inmensidad de la obra de Metheny da una idea la lista de artistas de talla universal con los que ha colaborado: además de los citados Jobim y Coleman, destacan también David Bowie, Sonny Rollins, Herbie Hancock, Jaco Pastorius, Milton Nascimento y el cantaor español Enrique Morente.

Nunca llegó a tocar con su amigo Paco de Lucía, pese a admirarlo profundamente, o más bien por eso mismo: “Me llamó algunas veces para trabajar con él y con John McLaughlin –contó el guitarrista norteamericano a la cadena colombiana WRadio en 2014, cuando murió el guitarrista algecireño–,y mi reacción fue: ‘¡No estaría en un escenario contigo ni por un millón de dólares!’ Su nivel como guitarrista estaba tan alejado de lo que yo podía imaginar hacer... –confesó Metheny–. Es el nivel más alto de virtuosismo en la guitarra.Lo pongo a la altura de Miles Davis y Lester Young en mi mundo”. Unas declaraciones que dan idea de la extraordinaria humildad de Pat Metheny, solo comparable a su genialidad como músico.