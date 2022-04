A tan agardada Xira Midas das Tanxugueiras chega hoxe a Vigo, coas entradas esgotadas. Sobre o escenario do hall do Auditorio Mar de Vigo, Sabela e Olaia Maneiro máis Aida Tarrío darano todo e máis neste reencontro en directo co público no que desvelarán temas novos. Horas antes de actuar, falan un chisco con FARO sobre as dificultades do seu novo camiño da fama e sobre o empoderamento feminino, do que son abandeiradas.

Que lle espera ao voso público hoxe en Vigo? Os concertos da Xira Midas definímolos en tres palabras: potencia, modernidade, tradición. Para o público que nos coñeza e xa estivera noutros concertos, verá que a electrónica ten moita máis presenza, pero non perdemos a nosa esencia: a raíz, a tradición, a pandeireta. Haberá percusión, ritmos urbanos, baile tradicional, temas novos e antigos, e tamén presentaremos algúns inéditos para o público que formarán parte do noso terceiro disco. Estaremos acompañadas por Isaac Palacín nas percusións tradicionais e Iago Pico coa electrónica. No Culturgal, suplicastes a Isaac Palacín que vos acompañara nesta xira. Para nós Isaac é a cuarta Tanxugueira, non o incluímos por ser moi alto [chiscadela de ollos]. Isaac para nós é casa. Non é só un gran músico, que iso está ben claro, pero é un amigo e unha peza importante deste proxecto. Perde presenza a pandeireta? A pandeireta ten presenza, sempre ten. Nós somos pandeireteiras e cantareiras, non pode faltar. Se ben é certo que agora incluímos temas nos que a electrónica ten máis relevancia, a pandeireta está tanto nos temas de sempre coma nos novos. Tras Benidorm, cústavos máis levar unha vida normal? O de Benidorm foi un boom para todas as que alí estivemos que fixo que agora sexamos máis coñecidas. Tivo cousas boas? Claro que si, o noso proxecto chegou a recunchos nos que antes non estaba, moita xente descubriu a música tradicional galega. Pero botamos en falta estar máis tranquilas? Claro. E cando levas moitas fotos seguidas pois ben lle chega. Entendemos que isto é parte dun todo e que temos que levalo o mellor que poidamos, pero algo canso é. Tivestes que renunciar a algo? Nós non imos mudar a nosa forma de ser, pero é certo que agora temos unha exposición maior, de cara ao público, e o nivel de privacidade que tiñas antes xa non é tal. De todas formas nós estamos ao noso, que é facer música, tocar, xirar e estar co noso público, que é quen vén aos concertos e que sen eles non poderiamos estar hoxe en Vigo, claro. Que é o peor da fama? Hai situacións que nos superan un pouco, nós non estabamos afeitas a esta exposición e menos aínda a recibir insultos ou tanto odio por redes sociais. Nós somos músicas e mulleres, e aínda por riba cantamos en galego música tradicional. Nós dicimos que temos o pack completo e estamos orgullosas de telo. Pode quedar o empoderamento feminino baleiro de contido na boca de determinada xente? Nós somos feministas enriba e fóra do escenario. Nas accións, no xeito de estar e participar, na vida pública e privada. Non cremos que estea baleiro de contido a defensa da igualdade, da pluralidade, de resituarnos como mulleres e de convidar a todas as mulleres a que sexan valentes e libres. Estamos a recuar na loita pola igualdade? É obvio que é unha loita que se ten que manter, que debe ser constante e que se debe traballar desde moitos ámbitos, tamén desde o público. Non podemos dar nin un só paso atrás. Queda moito por avanzar e é unha loita de toda a sociedade.