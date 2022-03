Rosalía y Lorca, dos tótem de la poesía reunidos en un disco, con la varita mágica de la música y voz de otros dos colosos: Uxía y Javier Ruibal. Este sábado se podrá disfrutar de este nuevo proyecto, “De tu casa a la mía”, en un concierto en Compostela a partir de las 20.30 horas en el Auditorio de Galicia, que esperan repetir pronto en Vigo y otros escenarios gallegos.

“La idea surgió de una serie de conciertos juntos, de nuestra complicidad y del tiempo que llevamos respetándonos y queriéndonos. Lorca y Rosalía nos inspiraron. Decidimos tirar del hilo de ‘Seis poemas galegos’”, explica Uxía, para conformar una madeja con otras composiciones, entre ellas, un inédito así como poemas en castellano que firmó De Castro.

Ruibal agrega que uno de los fines es “generar una emoción compartida. No solo es un deleite intelectual. Nuestra principal motivación es cantar en sintonía con nuestra tradición musical pero vamos buscando la emoción más que lucirnos”.

No obstante, reconoce el cantautor andaluz que surgió en él el deseo de afrontar dos retos: cantar en gallego y cantar poemas de Rosalía en castellano con el fin de “crear puentes”.

Preguntado sobre la primera vez que tuvo acceso a los poemas gallegos de Lorca, el artista gaditano señala que tuvo lugar a raíz de que le regalaran una antología poética del autor “porque canté gratis en mi instituto, en Jerez de la Frontera. Yo no quise cobrar y quisieron hacerme un regalo. No esperaba que me regalaran la obra completa de Lorca, en una encuadernación preciosa, en papel Biblia. Ahí, aparecieron los poemas en gallego, cosa que él no hizo en ningún otro idioma. Ahí tenía él una motivación especial”. Ruibal también tiene palabras para Uxía, de la que alaba su sensibilidad, arte y compañerismo.

En cuanto a la elección del poema “De tu casa a la mía” como apertura del álbum, Ruibal detalla que “lo escribí pensando en la evocación de ir a Galicia, aunque realmente es la estela de Rosalía la que hace a Federico venir aquí. Ahí están las supuestas respuestas de Rosalía. En el sur y norte, la injusticia es la misma. Entonces, da lo mismo que vengas tú a mi casa o yo a la mía”.

Para Uxía, “estos dos poetas beben de lo popular y nos une mucho a nuestras culturas. A Rosalía y Lorca se les nota esa fuente y a nosotros también. Por eso, fue una conjunción astral”.

En cuanto al plano musical, señalan los dos autores que han plasmado sonoridades de los tiempos coetáneos de ambos poetas, con lo acústico comandando pero “buscando la frescura del folclore de aquellos tiempos”.

Uxía, que se confiesa una “eterna aprendiz”, fusiona su voz con melodías del sur –desde ritmos aflamencados, a sonoridad de fado o música del Magreb– al tiempo que destaca lo bien que han empastado su voz y la de Ruibal en los temas.

Como intérpretes musicales, cuentan con el brasilego (brasileiro y galego) Sérgio Tannus, el guitarrista Marcos Teira y los percusionistas Quiné, de Portugal; y Javi Ruibal, de Andalucía.