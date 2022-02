“La música debe ser una trinchera desde la que incomodar al poder”

En la música de Pedro Pastor (Madrid, 1994) se pueden encontrar cantos al amor y a la libertad, pero también a la memoria colectiva. No concibe las canciones sin mensaje y esa es, precisamente, una de sus señas de identidad.

–En el tiempo de las superestrellas y la cultura mainstream, ¿cuál es el secreto para sobrevivir siendo un cantautor?

–Yo no creo que haya ningún truco, si no, sería muy fácil y todo el mundo lo podría hacer. Yo creo que la base pasa por ser auténtico. Por ser uno mismo. Creo que lo que nosotros le podemos aportar al arte y al mundo es la autenticidad. Ahora hay muchísimo arte importado. El arte manisera se establece en unos códigos, unas fórmulas que se repiten una y otra vez. Se sabe que funcionan y por ahí van. Nosotros ofrecemos autenticidad. Una marca personal. Hacer canciones distintas y cantar desde un lugar cercano, sensible, humano... Eso hace que tengas menos público, pero esa gente te coloca en un lugar muy especial en su vida.

-Algunas de sus canciones tienen un fuerte contenido en defensa de la memoria histórica. ¿Los artistas tienen una responsabilidad política y social con su tiempo?

-Yo creo que los seres humanos, no solo los artistas. Por el mero hecho de establecerse en una sociedad. A partir de ahí, yo creo que el arte debería amplificar esa responsabilidad por el hecho de que puedes hablar con mucha gente. Todos la deberíamos tener en nuestra cotidianidad, en nuestras conversaciones. Pero nosotros tenemos esas conversaciones con cientos y miles de personas a la vez. Deberíamos ser consciente del poder que nos otorga y, por supuesto, de la responsabilidad que implica.

-Los que, como usted, tienen un micrófono delante pueden hacer un uso mayor.

-Claro. Introduzcas o no valores sociales y políticos, el mero hecho de tener un micrófono es en sí mismo una responsabilidad. Te interese menos o más la política, hay que ser consciente del privilegio que supone tener un altavoz que amplifique tanto tus mensajes.

-¿Es casual que una canción como Los Olvidados haya sido compuesta en los tiempos que corren?

-Es una canción que he querido escribir siempre, no creo que esté marcada especialmente por estos años. Es de esas canciones que me ha costado años escribirla porque me ha costado entender desde dónde quería hablar. Cuando quieres hacer una canción de algo tan amplio y urgente como la memoria lo más difícil es ubicar tu voz. Quise traer a todos los olvidados de nuestra historia a nuestro tiempo. Tejer un hilo invisible entre el pasado y el presente para entender que nos atañe mucho más de lo que creemos.

-En el año 2019 fue censurado en un concierto organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Cuénteme cómo fue aquello.

-Qué buen día este para hablar de política madrileña (risas). Lo que pasó es que teníamos una contratación en un barrio de Madrid. Nos contrataron en la legislatura anterior y cuando Almeida llegó al poder pues dieron una orden de cancelación. Supongo que la música sigue incordiando al poder y está bien que así sea. Es importante que la música siga siendo una trinchera desde la que incomodar al poder. Para que se tambaleen ciertos pilares y generar cambios hacia otros lugares. De eso se trata.

-Su música le debe mucho a cantautores como Juan Luis Guerra o a integrantes de la Trova Cubana. ¿Para cuando una canción con Silvio Rodríguez o Pablo Milanés?

-Con Guerra me gustaría especialmente. Me encanta la música del Caribe. De hecho, en este disco hay muchas canciones inspiradas en Juan Luis. Con Silvio y con Pablo también me gustaría, claro. Toda la vida he sido fan de Silvio, en las reuniones con los amigos siempre toco sus canciones. Aún así, en cuanto a las colaboraciones, me gusta que sean orgánicas. Las pocas colaboraciones que he hecho, por ejemplo, con Perotá Chingó, han salido así, naturales. La gente muchas veces lo hace para ampliar público, pero prefiero verlo de otra manera.