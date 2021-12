Que un grupo underground se labre una carrera estable es casi un milagro en España. Pero hay milagros y milagros: que Triángulo de Amor Bizarro sea una de esas bandas elegidas, con 15 años de carrera a sus espaldas, es uno de proporciones jacobeas. Así que, debieron pensar, qué mejor que celebrar el Año Santo doble con un lote de regalos de lujo para sus seguidores: la reedición de sus cuatro primeros discos con material extra, como su inédita primera maqueta. No solo eso. Han decidido contar en sus redes sociales la intrahistoria de esos lanzamientos; de momento han explicado cómo se gestó su debut, de título homónimo, y la explosión subsiguiente. El relato no tiene desperdicio desde el arranque: "Había apuestas en A Coruña de que nos separaríamos antes de sacar el primer disco. Íbamos perdiendo".

Habían grabado en 2006 —en cinco días en un estudio que el productor Carlos Hernández montó en una cocina— y el periodo de mezclas se estaba eternizando. Cuando las entregaron, a su entender sin finiquitar, se dieron cuanta de que no estaban preparados para reproducirlas en directo. "No sabíamos ni tocar, ni cantar: este disco es un milagro. Nos salvaron las canciones". Quizás salvar no sea el verbo más preciso, lo que hicieron esos temas fue propulsarlos de la noche a la mañana a la primera división del indie español.

Sus ambiciones, explican, se acababan en lanzar el disco, dar un par de conciertos, alguno tal vez de Galicia. Pero lo que obtuvieron fue un "éxito demencial" que casi se los lleva por delante: "De repente nos vimos en un mundo del que no teníamos ni idea". Por ejemplo, desvelan la "inquina" con la que algunos medios los recibieron, hasta el punto de hacer caso omiso de un álbum que estaba en boca de todo el mundillo indie. "Supongo que consideraban imposible que fuésemos un grupo de verdad".

En nada reeditamos nuestros 4 primeros LPs con material extra,perdido hasta ayer.El motivo principal de incluirlo es q no queremos volver a perderlo!Os iremos contando detalles y batallas de cada época.Empezamos por el 1er LP YA(HILO…)Si andábais por allí,contadnos historias! pic.twitter.com/efDEfjnNOT — TRIÁNGULODEAMORBIZARRO (@TABIZARRO) 13 de diciembre de 2021

Por el contrario, una constelación de blogs, fanzine y revista sí que les dieron cancha. Si la música para ellos "nunca fue una afición" sino la oportunidad de hacer "algo distinto", es obvio que lo consiguieron. Solo en 2007 dieron más de 200 conciertos, abrieron para los Smashing Pumpkins y The White Stripes, giraron por Portugal o Inglaterra. En muchas salas se encontraron con los abucheos de público hasta tuvieron que escapar en Sevilla. La razón le descubrirían luego: solo tocaban 30 minutos, lo que duraba el disco.

"Los conciertos de esa época eran puro caos, una turbina de ruido extremo y tumultos. Mucha gente decía que nos autoboicoteábamos, pero eran justo como debían ser. Haberlo hecho así es la razón por la que seguimos aún. Siempre hay que hacer este tipo de cosas a tu manera", reflexionan ahora sobre aquella etapa.

También recuerdan el día que tocaron en la fiesta de cumpleaños de "un joven playboy millonario español", con media plantilla del Real Madrid invitada. Isa, bajista y cantante, se dedicó a insultar al homenajeado durante el bolo. "Después, furgo y al siguiente concierto. Lujo y Miseria".

Si de algo parecen estar arrepentidos es de una pelea interna al acabar la gira, un conflicto que "casi termina el grupo" y que se zanjó con el batería, Julián Ulpiano, fuera de la banda. "Es una de las pocas cosas que debieron haber sido distintas", apuntan. Ahora Julián diseña las portadas y cartelería de Triángulo de Amor Bizarro.

1 el himno de la bala. O como la llamábamos, el peinado.https://t.co/93xavcHmBK — TRIÁNGULODEAMORBIZARRO (@TABIZARRO) 15 de diciembre de 2021

Tras el hilo con estos —y más detalles— del disco, han comenzado a comentar las canciones una a una.