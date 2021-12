Una Navidad no es Navidad sin las luces de Vigo encendidas ni el tradicional vídeo navideño de Broken Peach. La banda viguesa ha cumplido a su habitual cita en estas fechas, en esta ocasión con una revisión de un clásico norteamericano, algo ya habital en su repertorio. El tema elegido este año ha sido "Let it Snow", canción escrita por Sammy Cahn, compuesta por Jule Styne y a la que por momentos han dejado irreconocible.

En el vídeo, que ya ha superado la cifra de 80.000 visionados, el ambiente festivo irradia energía y positividad rodeado de una estética muy cuidada, para intentar así contagiar el espíritu festivo a su público. Más de una década dando la nota Broken Peach es una banda viguesa de rock&soul fundada en 2010. Tras 11 años de existencia han visitado todo tipo de escenarios: desde conciertos privados, hasta festivales internacionales, pasando por platós de televisión o eventos deportivos. Su canal de Youtube tiene más de 184.000 suscriptores y en alguno de sus vídeos cuenta incluso con más de 7 millones de visualizaciones (más de 27 millones en total). Su estética grupal y extravagante es ya "marca de la casa".