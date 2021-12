El cantautor Pau Riba, de 73 años, ha anunciado en sus redes sociales que sufre cáncer de páncreas y que el tumor no puede ser extirpado.

El artista explica que después de seis meses de intensas molestias y tras una errónea diagnosis de dolor psicosomático por parte de su doctora de cabecera, en octubre por fin fue hospitalizado con un diagnóstico de cáncer de páncreas.

Riba, nacido en Palma en 1948 y que ha desarrollado buena parte de su larga carrera en Cataluña, asegura que el tumor no puede ser extirpado porque, tal y como está, ya es tarde.

Ha comenzado a hacer quimioterapia y, gracias a la ayuda de muchos amigos, dice, ha conseguido iniciar un tratamiento de hipertermia "y unos chutes de vitamina C en dosis altas" en el Institut Khuab de Barcelona que les tienen "bien esperanzados".

"Lo que me molaba más era que me curasen con frecuencias sonoras, pero ahora tampoco es posible", señala el cantante, que comenta que, por más que come y sigue "escrupulosas pautas dietéticas", pierde un par de kilos cada semana.

"Así y todo está siendo mucho más soportable y posible gracias a las ayudas recibidas hasta ahora", subraya Riba, que agradece a sus amigos el apoyo que le están prestando "para conseguir que esto deje de ser oscuridad extrema".

Transgresor e iconoclasta, Pau Riba es un referente de la cultura alternativa. Inició su carrera en los años 60 y es una de las voces más reconocidas de la música en catalán, con una treintena de discos, si bien también ha publicado una quincena de libros, entre ellos algunos poemarios.

Su álbum Dioptria, publicado en 1970, fue considerado el mejor disco en catalán del siglo XX por la revista musical Enderrock.

Riba tiene cinco hijos y actualmente vive en Tiana, en la comarca del Maresme.