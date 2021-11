Raphael ha lanzado su nuevo CD doble 'Raphael: 6.0 En Concierto' con motivo de celebración de sus sesenta años en los escenarios y confirma su gira internacional pese al incremento de la incidencia del coronavirus y la aparición de una nueva variante: "La gente que va a verme están vacunados todos. Es gente civilizada", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que ha recibido las tres dosis de la vacuna. "Y si hay otras veces que vacunarme, por mi no hay problema", ha dicho el cantante para añadir que toda la gente que va con él está vacunada. "Vamos a poder hacer la gira perfectamente, y si pasa algo, siempre pasará mucho más flojo que si fuera una persona no vacunada, porque este virus con la vacuna se convierte en una gripe corriente", ha apuntado en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, ha reconocido no entender las razones por las que la gente no se vacuna. "Yo les hablaría de por qué has ido al colegio, no digas que nadie te manda, te mandaron a estudiar porque es obligatorio. Las cosas de la salud deberían ser obligatorias porque no es el que la padece sino cómo se contagia. La gente que cumple bien con la ordenanza no tenemos culpa de que haya por ahí desequilibrados", afirma.

El artista, que subraya que se trata de una emergencia, no nacional sino mundial, ha mandado un mensaje a los no vacunados: "Sed coherentes, que se vacunen, no es por ellos, es por los demás".

"Me he pasado la pandemia cantando"

A Raphael el inicio de la pandemia le pilló en Colombia y su médico le mandó volver a España. Vivió "mal" la situación pero se recompuso "enseguida". Y, aunque los tres primeros meses fueron duros, "se las apañó para grabar". "No necesito a nadie más que a el técnico, y grabé dos discos, me he pasado una pandemia cantando", ha comentado.

También ha celebrado su vuelta a los escenarios el pasado 19 y 20 de diciembre de 2020, rodeado de polémica por reunir a 5.000 personas en el Wizink Center de Madrid. "Fue maravilloso, y no pasó nada, porque todo el mundo iba bien protegido. Y fue de las noches más importantes de la historia", ha confesado.

En todo caso, se inclina por el uso de la mascarilla en todo momento, como hace él mismo "todo el día, menos en casa", una situación que ha comparado con la de Japón en tiempos previos al coronavirus. "Yo he ido mucho a Japón, y me extrañaba que llevasen mascarilla, es un signo de educación. Mientras no esté el mundo más sosegado y haya tanto virus, pues una mascarilla no nos viene mal, no es ninguna deshonra ponerse una mascarilla", ha reflexionado.

Sin mensaje al Gobierno

Raphael no quiere mandar ningún mensaje al Gobierno en relación a la situación que ha vivido la cultura en tiempos de pandemia-. "Ellos son los primeros que están aterrados de que la gente no quiera vacunarse, digo yo. Yo no mando mensaje a nadie, la gente debe de saber lo que tiene que hacer, se supone", ha puntualizado.

Por otro lado, el cantante se ha mostrado favorable a la revisión de las letras de canciones que no son políticamente correctas en la actualidad. "Lo que no es políticamente correcto no es correcto para nada. Llevándolo a este calvario que está viviendo la humanidad, yo no concibo que haya gente que no se vacune", ha reflexionado.

Sesenta años en los escenarios

Sobre sus 60 años en los escenarios, ha asegurado que "se sienten muchas cosas y todas buenas". "Sesenta años es una cifra bastante sólida. Lo que más me emociona de estos sesenta años en el 'show business' son las condiciones en las que he llegado. Mis deseos, más que triunfar, era cuánto tiempo iba a durar y sobre todo cómo iba a llegar, me daría mucha pena que la gente me viera mal", ha explicado.

En este sentido, ha destacado que por lo que ve, y oye, "esto va para largo". "Hubiera sido un palo muy grande para mi tener que irme porque ya no pueda más, porque las cuerdas vocales no funcionen --ha confesado--.El día que me levante y la garganta no me funcione, ese día tendría que decir: señores, suspendan, se acabó".

A su vez, ha comentado que si tuviera que quedarse solo con algo, sería con sus conciertos en vivo: "Disfruto grabando, el proceso de grabación es muy bonito, pero nada es comparable al momento que tu pisas el escenario, eso es una adrenalina maravillosa", ha destacado.

Por el lado contrario, si tuviera que eliminar una canción porque ya no sienta lo mismo o ya no le represente, Raphael ha comentado que a veces "se cansa" de una canción y la quita, pero al mes nota que le falta y la recupera porque "forma parte de él".