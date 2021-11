Luísa Sobral está a punto de regresar a Vigo para actuar en el Sinsal Museo do Mar este sábado. Será un concierto especial a partir de las 20.30 horas en el Teatro Afundación. Si pueden, no se pierdan el directo de esta artista que ha colaborado con Zahara y que logró con su composición “Amar pelos dois” que su hermano, Salvador Sobral, lograse que Portugal ganase por primera vez en Eurovisión.

“Optimista por naturaleza” , se confiesa. Aunque admite que su único miedo es que algo le pueda pasar a sus hijos, no piensa en ello. “¿Para qué? ¿Para martirizarme y quedarme deprimida?”, pregunta una madre que el pasado verano metió a su familia en una furgocaravana para veranear en nuestras tierras. “Como los niños son tan pequeños aguantaban pocos kilómetros. Así que tardamos casi una semana en llegar, por lo que solo pasamos dos días allí. Pero fuimos a Vigo y a la Illa de Arousa. Maravillosa, pero a ver si la próxima vez los niños aguantan más y pasamos más tiempo. Quedamos locos con Galicia, queremos volver”, comenta entre risas en esta entrevista.

¿Cuál va a ser el espíritu del concierto en Vigo?

Va a ser en cuarteto. Solemos actuar en dúo, por eso estoy entusiasmada con el cuarteto porque con él las canciones tienen otra vida. En dúo, es más introspectivo. En cuarteto es más divertido. Me gusta mucho esta versión.Actuarán António Quintino, en el contrabajo y bajo; Manel Rocha en la segunda guitarra y Mario Costa en la batería.

¿Y en cuanto al repertorio?

Toco siempre canciones nuevas que escribí hace poco tiempo. En el fondo, hay una parte en la que recuerdo los discos; y otra acaba estando adaptado a mis últimas semanas y a lo que me apetece hacer.

Su último trabajo es “Camomille”, un minidisco.

Nació en la pandemia cuando estaba en casa con mis hijos. Tengo tres. Estaba emabarazada cuando comenzó la pandemia. No tenía mucho tiempo para escribir y la única cosa que logré fueron canciones de cuna, para dormir, que dediqué a mi hija Camomila.

Cuando estaba embarazada, ¿tenía miedo del coronavirus?

Cuando estaba embarazada de seis meses hice una gira en Australia y Japón. Tuvimos que cambiar la fecha de regreso, adelantarla un día antes porque cerraban aeropuertos. En Australia, todo estaba normal y mi marido me contaba cosas de aquí y pensaba que exageraba. Cuando llegué empecé a tener miedo porque veía en el telediario algunas madres que daban positivo y que cuando nacía el bebé se los apartaban de ellas [para cuarentena de la progenitora]. Lloraba mucho con eso, pensando en que podía pasar. Era horrible. No podía ver las noticias, lloraba y lloraba. La parte más angustiosa fue esa.

En “Camomila”, hay una canción que habla de “Coisas pequeninas”. ¿Cuáles son las pequeñas cosas que le hacen feliz?

Son todas las que están en la canción. Hice una lista de cosas buenas de la vida y que no tienen precio o son baratas, como ir a la playa, y que nos hacen felices. Fue divertido. Intenté que el disco nunca dijese mamá o papá porque hay niños que no los tienen, así estas canciones pueden ser cantadas por la persona que quiere al bebé, un abuelo o abuela, padrino, madrina...

En ese tema habla de cartas de amor, ¿aún las escribe en papel?

No, mi manera de demostrar mi amor es a través de mis canciones.

¿Cree que su música alberga el mismo espíritu del inicio?

Creo que cambió bastante. Enlos comienzos, tenía bastante influencia del jazz y hoy en día he seguido un camino de cantautora.

¿Qué es la música para usted?

Varias cosas. Es mi trabajo, claro, pero también la razón de ser yo feliz profesionalmente, de viajar...

¿Y la poesía?

Actualmente, paré un poco de escribir poesía sin música. Hubo una fase en la que intentaba escribir un poema por día y ahora paré un poco. Estoy escribiendo un libro pero la poesía ligada a la música es una pasión. Intentar encontrar la mejor palabra, la mejor manera de decir algo es un desafío. Es un placer enorme.

Portugal ha sido siempre un país de grandes poetas. Ahora mismo, ¿cree que la poesía es algo importante para la población?

Sinceramente, creo que la poesía escrita en Portugal es como un nicho. Pocas personas la leen, pocas personas compran libros de poesía. Creo que se debería trabajar más en los colegios. Por eso, la música es tan importante porque es una manera de que la poesía llegue a las personas camuflada. Ese es nuestro papel como música, por eso, le doy tanta importancia a las letras de las canciones. No solo deben ser letras de temas sino poemas. En Portugal, la poesía no tiene buena salud; tenemos muy buenos poetas pero no tenemos buenos lectores en general. Eso asusta.

¿Sabe cuándo va a publicar el libro en el que trabaja?

No, es un proceso. Da mucho trabajo escribir un libro (risas). No lo sabía.

En “Só um beijo” usted dice que no es persona de grandes pasiones, ¿realmente es así?

No soy persona de grandes pasiones. Nunca me gustó en el comienzo de las relaciones lo de sufrir muchísimo, me asustaba. Me gusta más de la paz y el amor en las relaciones, más que de la pasión.

¿Cómo ve Portugal?

Está totalmente desordenado.Y, además, hay mucha gente que no vota, es gravísimo y me indigna. Tenemos siempre una abstención enorme, de más del 50%. Eso no puede ser, significa que la gente no se interesa por el futuro. Me gustaría ver en las elecciones de enero que las gentes van a votar.