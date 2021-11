Diez novedades editoriales para conmemorar el bicentenario de Dostoievski

1- 'Diarios de un escritor' (Páginas de Espuma)

Páginas de Espuma aborda un empeño mayúsculo, reunir al completo en dos tomos de 2.400 páginas la obra periodística con la que el autor en su etapa final y más exitosa quiso complementar su economía hasta el punto de llegar a autopublicarse estos textos en una revista íntegramente elaborada por él. Dostoievski sin filtros, en edición de Paul Viejo.

2- 'Humillados y ofendidos' (Alba)

Una nueva traducción de Fernando Otero y José Ignacio López Fernández y la cuidada edición de Alba. Fue la primera obra que escribió Dostoievski tras su destierro en Siberia y no consiguió devolverle la fama que había alcanzado en su primera novela, ‘Pobres gentes’. Hay mucho de las desgracias personales del autor, trasvasadas a esta obra.

3- 'Crimen y castigo' (La Casa dels Clàssics)

Junto a ‘Los hermanos Karamazov’, esta la obra magna del escritor, en la que el asesinato de una vieja usurera, a manos de Raskolnikov, el exaltado estudiante protagonista, se convierte en el símbolo de la superioridad racial y el asesinato ideológico que, muchas décadas más tarde, y en otro contexto político se emparentaría con el crimen organizado del Holocausto judío.

4- 'Una historia desagradable' (Nórdica)

Este cuento sobre un terrateniente que expresa el deseo de establecer vínculos con sus subordinados es una rareza en la obra de autor puesto que adopta una mirada social no tan evidente en otros de sus trabajos. Publicado en 1862, antes de la emancipación de los siervos en Rusia, la actual edición cuenta con ilustraciones de Kenia Rodríguez.

5- 'El jugador' (Alianza)

Una de las grandes adicciones de Dostoievski, además de la bebida, fue la ludopatía y gracias a ella dilapidó no poco dinero. Acuciado por su editor que le exigió una nueva novela que debía entregar en tiempo record so pena de no pagarle derechos de sus próximos trabajo escribió esta obra que le permitió conocer a su segunda esposa, a quien contrató como mecanógrafa.

6- 'Apunts del subsol' (Angle)

Escrita en el momento de mayor penuria económica y con grandes desgracias personales -la muerte de su primera esposa y de su hermano Mijail- esta novela breve trata por primera vez asuntos filosóficos que más tarde desarrollará en títulos mayores. Esta edición cuenta con prólogo de Jordi Nopca y traducción del especialista Miquel Cabal.

7- 'Pobres' (Cal Carré)

Dos pobres de solemnidad se cuentan la vida a traves de cartas. "¿Se da cuenta de lo que ha escrito con solo 20 años?" La pregunta se la trasmitieron al joven Dostoievski unos amigos que la escucharon del gran crítico del momento, Belinski. La edición catalana de ‘Pobres gentes’, primera novela del autor, en el nuevo sello Cal Carré cuenta con también con traducción de Miquel Cabal.

8- 'El gran inquisidor' (Alianza)

La gran catedral de Dostoievski fue su última novela, la monumental ‘Los hermanos Karamazov’ y uno de sus capítulos más memorables es este relato que puede ser leído de forma independiente en el que se relata una posible segunda venida de Jesucristo al mundo con una interesante reflexión sobre el sufrimiento y el libre albedrío.

9- 'Dostoievski', de Virgil Tanase (Ediciones del Subsuelo)

Virgil Tanase, rumano de nacimiento pero francés de adopción, aborda esta biografía de Dostoievski casi de bolsillo, si se la compara con la canónica pero mastodóntica de Joseph Frank en cinco volúmenes. Tanase hace esfuerzo tan moderno como sintético por comprender las grandes contradicciones del autor y su contexto social.

10- 'El universo de Dostoievski', de Tamara Djermanovic (Acantilado)

Profesora de Literaturas Eslavas en la Universidad Pompeu Fabra, la serbia Tamara Djermanovic hace aquí un retrato esencial y a la vez muy ameno de los principales hitos y mitos del ruso, revisando tanto sus principales novelas como las complejidades de su terrible existencia tan novelesca o más que sus obras.