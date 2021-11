“El audiovisual queda ahí para siempre y eso supone una gran responsabilidad para mí”

La cuanta atrás ha finalizado. Tras el inesperado e impactante final de la primera temporada de “Auga seca”, HBO Max estrena hoy los nuevos ocho capítulos de esta ficción coproducida por la gallega Portocabo y la portuguesa SPi. Cris Iglesias (A Coruña,1993) vuelve a encarnar a la inspectora judicial Gabriela Ferreiro en esta nueva temporada, en la que todo el equipo ha trabajado para lograr el más difícil todavía: volver a sorprender al público con una trama que propone un viaje al pasado de las familias Duarte y Galdón. La serie podrá verse también en la TVG a partir del próximo lunes. Formada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia de Vigo, Iglesias asegura que rodar en casa siempre es un privilegio.

El final de la primera temporada dejó, casi diría, en shock a los espectadores. ¿Cómo afrontan el estreno de esta segunda entrega?

Estamos deseosos de ver la respuesta del público porque es una segunda temporada que crece en todos los niveles. Por mi parte, interpretativamente, todo ha sido más sencillo porque ya todo el mundo nos conocemos y tienes cogido el personaje. Además, rodar en casa es siempre un gustazo.

¿Cómo evoluciona Gabriela?

Gabriela es una mujer muy inteligente y con muy buen fondo, que no es capaz de separar lo personal de lo profesional. Sin embargo, en esta nueva temporada vemos a una Gabriela mucho más directa, más segura y que empieza a tomar decisiones por su cuenta.

¿Cuánto hay de usted en el personaje?

Mucho. Obviamente nunca he sido inspectora judicial y creo que sufriría mucho, pero me gusta pensar que nosotros habitamos los personajes que interpretamos y que como tal damos nuestro físico y nuestro cuerpo. Disfruto mucho interpretando a un personaje con un buen fondo porque estoy más acostumbrada a hacer personajes duros que están más del lado de los malos. Ver la humanidad, el carisma y la fuerza representadas en la ficción es muy importante.

Comenzó su carrera en Chévere, ¿qué supuso esta experiencia?

Fue mi máster en interpretación. He sido afortunada porque desde que acabé mi formación he ido enlazando trabajos de teatro, televisión y cine, lo que para un actor es una experiencia muy completa. A mí me encanta la cámara, pero no solo interpretar de busto para arriba. Creo que, como en el teatro, es importante el cuerpo.

“Disfruto interpretando a un personaje con buen fondo porque ver la humanidad, el carisma y la fuerza representadas en la ficción es muy importante”

Supongo que, como Gabriela, usted también ha evolucionado.

Tal vez el tener un mayor conocimiento de cómo funcionan las cosas me haya dado no seguridad, porque en esta profesión siempre sientes que te estás tirando a la piscina y en la que estás siempre muy expuesta, pero sí más calma. En el caso del audiovisual, es algo que queda ahí para siempre, no es algo efímero, y eso supone una gran responsabilidad para mí. En Galicia tenemos un grandísimo espacio para la creación y debemos aprovechar que tenemos unos equipos tremendos que llevan muchos años trabajando, en este caso, con una televisión autonómica, que no debemos dejarla perder. Muchas veces somos la envidia del país por tener una televisión propia que permite a los artistas trabajar en casa.

¿Cómo ha llevado la pandemia?

Soy un animal de exterior y pertenezco a una generación acostumbrada a tenerlo todo, por lo que el confinamiento lo llevé fatal, aunque consciente del privilegio que suponía estar sana y con la familia. Valoré mucho que la gente de la cultura, a pesar de perder, supo ver que lo principal era la salud. A pesar de que muchas veces nadie se acuerda de nosotros y somos los que menos importamos supimos decir: ‘No pasa nada, resistimos. Vamos a curarnos y tiramos’.

¿En qué proyecto trabaja ahora?

Estoy acabando en Madrid una temporada en el Teatro de la Abadía y estoy trabajando en un proyecto internacional de la directora uruguaya Marianella Morena, una versión del clásico de “Fuenteovejuna”, de Lope de Vega, que se titula “Fuenteovejuna, historia del maltrato”.