Sinsal Outono, un ciclo de concertos vinculados á experimentación e á creación contemporánea, retorna á cidade olívica en colaboración co Concello de Vigo e o apoio do Instituto Camoes máis o Conservatorio Superior de Música de Vigo.

A primeira cita será no Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) que este domingo amosará as propostas de Multiplensemble e Marta Verde & José Venditti. A primeira das actuacións, baixo o título “Plasma”, chegará da man de Rafael Yebra no saxofón e do vigués Pedro González no violín e electrónica.

Este dúo combinará as posibilidades que ofrece a electrónica e videocreación como mostra do panorama que se está a cocer na actualidade musical de nova creación.

Despois, chegará “OMEN”, a performance de artes visuais ao vivo que ofrecerán Marta Verde e José Venditti. O proxecto parte da idea do presaxio ou augurio (Omen), coa intención de achegar ao público, a través dos límites entre melodía e ruído, a posibilidade de imaxinar outros mundos posibles a través da abstracción sonora e visual.

Ao día seguinte, na xornada do 1 de novembro, luns, entre as 19.00 e as 21.15 horas, o recoñecido saxofonista luso Henrique Portovedo, especializado en música electroacústica e multimedia, presentará tamén no MARCO un programa para saxofóns, electrónica e video para achegar ao público a unha realidade na que se configuran múltiples horizontes.

A continuación, os creadores galegos contemporáneos Juanma LoDo e Acacia Ojea baixo a denominación Dead Line, presentarán “Nexø”, un proxecto audiovisual resultado dunha investigación conxunta de exploración das marxes da luz e o son.

“Nexø”, que parte do termo ‘nøkke’ (espíritu da auga) e ‘sæ’ (mar), é a unión de dous xeitos de escoitar e ver o mundo e que se inspiran nas texturas sonoras e visuais do mar.

Sinsal Outono inclúe tamén dúas conferencias arredor da dimensión electroacústica e multimedia na música de nova creación. Este será o eixo da primeira conferencia, que impartirá Pedro González, na mañá do vernes 29 de outubro, ás 12.00 horas.

Xa o martes 2 de novembro, ás 16.00 horas, Henrique Portovedo achegará a súa visión sobre a confluencia da música contemporánea portuguesa coa electrónica no parladoiro Do acústico ao HASGS. Presentación do Hybrid Saxophone of Gestural Symbiosis. As dúas charlas terán lugar no Conservatorio Superior de Música de Vigo e contan coa colaboración do Instituto Camoes.

As entradas para asistir aos concertos dos días 31 de outubro e 1 de novembro xa están a venda na plataforma Enterticket, a través do enlace https://www.enterticket.es/eventos/sinsal-outono-vigo-2021-442913, cun prezo de 12 euros (máis gastos de xestión).

Para máis información sobre as e os artistas de Sinsal Outono e outras propostas comisariadas por Sinsalaudio, pódese visitar https://festival.sins.al/gl.