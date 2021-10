La música gallega ha perdido, de algún modo, a uno de los suyos. La muerte en las últimas horas del líder de la banda de folk irlandesa The Chiefteins, Paddy Moloney, ha provocado un profundo impacto en el mundo de las músicas celtas. Su máximo representante en Galicia, Carlos Núñez, unido por una larga y profunda relación artística con Moloney, ha dejado testimonio de ese pesar: "Se nos ha ido un padre para todos nosotros", escribió el gaiteiro vigués en su perfil de Facebook. Ambos recibieron de manera conjunta la medalla Castelao en 2013.

El texto de Carlos Núñez, acompañado por unas fotos de la última de sus muchas actuaciones juntos, es escueto, pero elocuente sobre su tristeza y su admiración por Moloney, de 83 años. "Nuestro querido maestro de The Chieftains acaba de partir a las estrellas. Hoy la música de Irlanda y la música celta del mundo entero llorarán esta pérdida histórica. Se nos ha ido un padre para todos nosotros. Gracias infinitas, Paddy. Llevaremos tu legado hasta el fin del mundo". La publicación se ha llenado de mensajes de condolencias.

The Chieftains, activos desde los 1960, son una banda clave para entender la internalización de la música irlandesa. También son fundamentales en el despegue de la carrera de Carlos Núñez. De Paddy Moloney el gallego aprendió que no debía imponerse límites de género ni geográficos, tal y como explicaba en una extensa entrevista para el suplemento Estela de FARO concedida hace unos meses. De hecho, el recién fallecido líder de The Chieftains colaboró con estrellas de otros estilos como Mike Oldfield, Mick Jagger, Paul McCartney, Sting o Stevie Wonder.

En aquel diálogo, publicado con motivo del 25º aniversario de “A irmandade das Estrelas”, el gaiteiro recordaba la participación de The Chieftains en su primer disco y cómo lo convencieron para irse de gira con ellos por Estados Unidos, una decisión que supuso un impulso determinante para el de aquella profesor del Conservatorio de Vigo.

Biografía

El músico irlandés Paddy Moloney, líder y fundador de The Chieftains, falleció en Dublín a los 83 años de edad, según informó este martes su familia. El legendario artista, ganador de seis premios Grammy con su grupo y gran maestro de los instrumentos de viento, como la gaita gaélica o la flauta irlandesa, estaba casado y tenía tres hijos.

También destacó con el acordeón y como percusionista con el bodhrán y compuso temas icónicos para las bandas sonoras de varias películas, entre otras "Braveheart", "Gangs of New York" y "Barry Lyndon".

Nacido en el norte de Dublín, en el seno de una familia de músicos, comenzó desde muy joven a formar diferentes grupos, con la intención de acometer una evolución del tradicional folk irlandés. Dio con la nota definitiva en noviembre de 1962 al formar, en su propia casa, The Chieftains, originalmente con Seán Potts (flauta irlandesa), Michael Tubridy (flauta irlandesa) y Seán Keane (violín).

Después de varios cambios, la banda se consolidó en 1979 con Keane, Kevin Conneff (bodhrán -tambor irlandés- y voz) y Matt Molloy (flautas).

Junto con The Dubliners y The Pogues, The Chieftains es la banda de folk irlandés más conocida en el mundo, después de haber colaborado en decenas de discos con artistas como los españoles Kepa Junquera y Carlos Núñez o con otros tan variopintos como Mark Knopfler, Elvis Costello, Sting, Willie Nelson o Madonna.

Hasta los británicos The Rolling Stones se animaron a tocar un par de temas, "The Rocky Road to Dublin" y "Jumpin' Jack Flash", en el álbum de The Chieftains "Long Black Veil" (1995).

En 2018, la embajada de España en Irlanda otorgó a Moloney la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. Cinco años antes había recibido la máxima condecoración institucional que concede la Xunta de Galicia, la medalla Castelao, compartida con su "hijo" gallego, Carlos Núñez.