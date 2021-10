Madrid, 5 oct (EFE).- Noma (Copenhague), del padre de la nueva cocina nórdica René Redzepi, vuelve a encabezar la lista The World's 50 Best Restaurants, que ha regresado esta martes tras un parón causado por la covid -la última se publicó en junio de 2019- y como muestra de la progresiva vuelta a la normalidad de uno de los sectores más perjudicados por la pandemia.

Seguido por otro danés, Geranium, por cambiar de ubicación a Noma se le ha permitido volver al número 1, aunque ya lo hubiera ocupado y debiera quedar fuera de estas votaciones para formar parte del selecto grupo de The Best of the Bests, como el español El Celler de Can Roca o el italiano Osteria Francescana.

Este es el ránking completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2021 por más de mil expertos congregados por la revista británica Restaurant.

1.- Noma (Copenhague)2.- Geranium (Copenhague)3.- Asador Etxebarri (Atxondo, Vizcaya, España) (Premio Chef's Chocie Award para Bittor Arguinzoniz) 4.- Central (Lima) (Mejor restaurante en Latinoamérica 2021)5.- Disfrutar (Barcelona, España)

6.- Frantzén (Estocolmo). 7.- Maido (Lima). 8.- Odette (Singapur) (Mejor restaurante de Asia 2021)9.- Pujol (Ciudad de México) (Mejor restaurante de Norteamérica 2021)

10.- The Chairman (Hong Kong, China)

11.- Den (Tokio)

12.- Steirereck (Viena) (Premio Hospitalidad) 13.- Don Julio (Buenos Aires) 14.- Mugaritz (San Sebastián, España) 15.- Lido 84 (Gardone Riviera, Italia) 16.- Elkano (Getaria, España) 17.- A Casa Do Porco (Sao Paulo, Brasil). 18.- Piazza Duomo (Alba, Italia). 19.- Narisawa (Tokio). 20.- DiverXO (Madrid). 21.- Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia) 22.- Cosme (Nueva York) 23.- Arpège (París)24.- Septime (París) 25.- White Rabbit (Moscú)26.- Le Calandre (Rubano, Italia). 27.- Quintonil (Ciudad de México) 28.- Benu (San Francisco, EEUU)

29.- Reale (Castel di Sangro, Italia)30.- Twins Garden (Moscú)31.- Restaurant Tim Raue (Berlín)

32.- The Clove Club (Londres) 33.- Lyle's (Londres)

34.- Burnt Ends (Singapur) 35.- Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai, China)36.- Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)37.- Singlethread (Healdsburg, EEUU)

38.- Boragó (Santiago de Chile) (Ganador del Premio al Restaurante Sostenible)39.- Florilège (Tokio) 40.- Sühring (Bangkok) 41.- Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París)42.- Belcanto (Lisboa). 43.- Atomix (Nueva York) 44.- Le Bernardin (Nueva York) 45.- Nobelhart & Schmutzig (Berlín) 46.- Leo (Bogotá) 47.- Maaemo (Oslo) 48.- Atelier Crenn (San Francisco, EEUU) (Dominique Crennn también ha sido premiada con el Icon Award 2021)49.- Azurmendi (Vizcaya, España)50.- Wolfgat (Paternoster, Sudáfrica) (Mejor restaurante de África en 2021)