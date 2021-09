“Reírse es como sentarte en el diván: te evades y te olvidas de los problemas”

–¿El humor es contagioso?

–En este espectáculo hacemos un análisis de todo lo que ha pasado y aunque muchas veces la gente te dice qué cómo puedes hacer humor sobre esto, yo digo que ahora tenemos ya una perspectiva y, además, es un homenaje a un montón de gente que ha currado mientras nosotros estábamos escondiditos en casa y a esa gente que se ha ido. Como digo en el monólogo: “¡Menos mal que no queda el humor!”, que es lo que nos puede salvar porque nos han contagiado de miedo, sanitario y económico, y de odio, sobre todo político. Ha habido gente que no sabía si volvería a trabajar, han cerrado locales..., no sabías si volverías a ver a tu padre, no nos hemos podido coger de la mano... Ha sido muy duro. Las redes tienen una gran capacidad de compartir información, pero se han llenado de odio. Pues frente a todo este contagio que hemos tenido, frente a esos miedos sanitarios y económicos lo que nos queda es contagiarnos de humor.

–¿Qué es más fácil, contagiarnos de odio o de humor?

–Yo creo que hay que confiar en la gente, porque, al final, a pesar de la inercia de colgar solo lo bueno que nos pasa, las tonterías, la gente sabe distinguir entre el hedonismo y la verdad, aunque también hay mucha intoxicación en las redes. Por eso creo que la gente prefiere contagiarse de humor. Es muy bonito que durante una hora u hora y media la gente se evada de sus problemas, porque todo el mundo tiene sus historias.

–¿Encuentra a la gente más malhumorada que antes?

–Creo que hay una crispación generalizada. La gente está cansada y entiendo a quienes dicen que esto les ha fastidiado un verano, dos, o un año de universidad, pero también les recuerdo que nuestros padres, nuestros abuelos también tuvieron guerras, algunos dos; otros no tuvieron padres porque tuvieron que exiliarse o murieron en la guerra. Quizá no se ha conseguido sensibilizar a la gente de que esto es una pandemia y de que es algo muy gordo. Los médicos y los enfermeros nos han dado una lección de solidaridad muy bonita, que ya hemos olvidado, y están agotados. Esto no se ha acabado y creo que debería mostrarse más a menudo el trabajo que están haciendo. Pero en el monólogo digo también que en esta pandemia también ha habido cosas buenas, como que durante el confinamiento los cuñados no han venido a casa y no has tenido que aguantarlos, no ha habido conflicto catalán, con la mascarilla se liga más porque te tapa todos los defectos...

–¿Las situaciones difíciles son más llevaderas con humor?

–El ser humano necesita reírse. El humor es un filtro maravilloso, el tamiz por el que hay que pasarlo todo, incluso cuando te toca de cerca. Gracias al humor podemos llevar las cosas de otra manera y, sobre todo, no estar continuamente con odios y con agresividad como pasa muchas veces. Reírse es como cuando vas al psiquiatra de las películas estadounidenses y te tumbas en el diván: te evades y te olvidas de los problemas y esto es muy bueno. Como digo en el monólogo, una de las cosas que hemos aprendido de esta pandemia es que no vamos a salir de ella siendo mejores. Vamos a salir igual, pero con más problemas nerviosos y menos curro.

–¿Cómo es hacer reír sin ver la cara del público?

–Yo intento jugar con la mímica para saber si el público se está divirtiendo o no. Es cierto que se pierde el contacto de la risa porque no te llega, pero también forma parte del humor surrealista. ¿A quién se le ocurriría pensar que íbamos a actuar delante de gente a metro y medio cada una y con una mascarilla. a la que casi no se le puede oír la risa? Pues lo hemos vivido. Hay que adaptarse, como decía Darwin.

–¿Se puede hacer humor de cualquier situación?

–Yo creo que sí, pero siempre y cuando sea un contexto bien definido. A un espectáculo de humor hay que ir con la mente puesta en clave de humor y entender que a veces hay cosas que pueden no gustarnos, pero en este caso siempre está la opción de ‘no me gusta y me voy’.

–Es el homenajeado del FIC de Verín de este año. ¿Qué significa para un ourensano como usted este reconocimiento?

–Cuando te dan un premio así es porque o te queda poco o porque lo has hecho muy bien. Yo prefiero pensar que en mi caso es por lo segundo. Estoy muy contento y muy orgulloso de este reconocimiento.