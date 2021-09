El fin de la pandemia no podía tener una mejor banda sonora. El regreso de ABBA casi 40 años ha supuesto toda una bomba en la escena pop europea.

El legendario grupo sueco regresaba a la actualidad por su reencuentro a través de los ABBAtares, una recreación de Benny, Agnetha, Anni-Frid y Björn realizada a través de un estudio, manteniendo su apariencia joven con sus voces actuales.

Pero este ansiada reunión no se queda solo en las funciones que realizarán la próxima primavera en un teatro de Londres. Además de nuevas versiones de éxitos como Dancing Queen o Chiquitita, ABBA ha querido recompensar la larga espera con nuevos temas.

Casi cuatro décadas después de su última actuación en televisión, el cuarteto lanzaba ayer ‘I Still Have Faith In You’ and ‘Don’t Shut Me Down’ como grandes reclamos de esta gira acción publicitaria.

El tema ya suma más de 4 millones de reproducciones en un par de horas, lo que demuestra que están en plena forma y su música sigue triunfando. Un sonido muy similar al que en 1974 les llevaba a ganar Eurovisión con su legendario "Waterloo".

Y precisamente desde el festival donde se consagraron han querido dejarse querer de nuevo por un grupo que a día de hoy sigue siendo una de sus cabezas visibles casi medio siglo después.

Desde el perfil oficial del Eurovision Song Contest en Twitter recordaban que cualquier canción publicada a partir del 1 de septiembre podría competir en la edición que se celebrará en 2022 en Italia.

De esta forma, los dos temas podrían pelear por suceder a Maneskin en primavera en una ciudad aún por determinar.

Para ello, primero deberían volver a competir en el legendario Melodifestivalen en el que Suecia elige a sus representantes para un certamen que siempre se han tomado en serio.