Las lecturas indispensables del otoño 2021

Con el sector del libro cargado de optimismo, tocado pero no hundido, la filosofía de las editoriales sigue las pautas del pasado año: lanzar las novedades que despiertan el apetito lector de una forma más generalizada este mes de septiembre que ya tenemos a las puertas. Aunque vacaciones y vacunas nos hayan cargado de esperanzas prosigue la incertidumbre y la mejor manera de afrontarla es recalar en un buen libro. La cosecha de otoño de 2021, que como el pasado año, se apuntala en los nombres más reconocidos, viene cargada de promesas que a buen seguro se convertirán en aciertos.

Valores seguros

El libro con las mejores expectativas es, sin duda, ‘Los vencejos’, de Fernando Aramburu (Tusquets / Columna). Tras el fenómeno ‘Patria’ lo difícil era seguir con tu oficio de escritor, no importa que antes de eso tuvieras una trayectoria cargada de aciertos pero menos publicitados. Esta extensa novela, ambientada en Madrid, sigue a un profesor de instituto en su decisión de quitarse la vida en el plazo de un año, su descontento vital se enmarca en una crítica social hacia una España lastrada por la polarización. El predicamento también acompaña a las ficciones internacionales de Julia Navarro tras el éxito de la serie basada en ‘Dime quién soy’. En su nueva novela, ‘De ninguna parte’ (Plaza & Janés / Rosa dels Vents), explora el conflicto árabe-palestino a partir de dos personajes antagónicos atrapados en el laberinto de la identidad. Imparable sigue Arturo Pérez-Reverte con ‘El italiano’ (Alfaguara), una historia amorosa con marco histórico: la acción de buzos de combate italianos en el estrecho de Gibraltar contra las fuerzas aliadas. Sin olvidar 'Billy Summers' (Plaza & Janés), el último trabajo de esa máquina de generar historias que es Stephen King, que se publicará en octubre.

Profetas del fin del mundo

Habrá que estar atentos a dos inquietantes distopías internacionales: ‘Dejar el mundo atrás’ (Salamandra / Columna), del norteamericano de origen bangladesí Rumaan Alam, que será llevada al cine con los rostros de Denzel Washington y Julia Roberts, y ‘MaddAddam’ (en octubre), la novela con la que Margaret Atwood cierra su trilogía distópica definitiva: un mundo pospandémico que ha borrado del mapa a la mayor parte de la humanidad. Y en castellano, el profundo Ricardo Menéndez Salmón explora las posibilidades del transhumanismo -o cómo cambiará a hombres y mujeres la tecnología- en ‘Horda’ (Seix Barral).

Explorando del presente

Con ‘Verano’ (Nórdica / Raig Verd) se cierra el cuarteto estacional de Ali Smith o la mejor aproximación escrita sin apenas distancia temporal -lo que no es poco merito- a este presente que percibimos como el gran cambio. Así, el fin del estado de alarma y de la reclusión le sirve a Antonio Muñoz Molina para contemplar cómo la ciudad y sus habitantes han mudado de costumbres, pero también se zambulle en la constatación de que la cultura campesina en la que se crio ya no existe. Lo cuenta en ‘Volver a dónde’ (Seix Barral). David Trueba dirige en ‘Queridos niños’ (Anagrama) una mirada poco complaciente a la política española contemplada desde la trastienda. Y si desea tomarle el pulso a cómo abordan hoy los treintañeros las relaciones sentimentales, nada mejor que la última novela de la aclamada Sally Rooney, ‘Dónde estás mundo bello’ (LRH / Periscopi). La autora que leen los 'hipsters' es también la favorita de Lena Dunham. Esa intención generacional -en este caso de los que están en los 40-, pero con mucha más carga social, tiene la novela de Belén Gopegui ‘Existiríamos el mar’ (LRH).

Mirando hacia atrás con cariño

Jonathan Franzen se prodiga tan poco que una novela suya es un acontecimiento literario. En ‘Encrucijadas’ (Salamandra / Empúries), su primera ficción en seis años, vuelve a otro de sus valorados retratos familiares, que se inicia en 1971. Otro norteamericano que nunca defrauda es T. C. Boyle, quien toma como hilo argumental el descubrimiento accidental del LSD en los años 40 hasta desembocar dos décadas después en una cultura lisérgica promovida por su apóstol, Timothy Leary. Lo cuenta en ‘Una libertad luminosa’ (Impedimenta). Desde una perspectiva local, ‘Una joven pareja’, de Marcos Ordóñez (Pepitas), cuenta cómo se gesta una vida en común dejándote arrullar por la banda sonora del momento en la Barcelona de los 80.

Autoras singulares

Una de las escritoras británicas más celebradas es Rachel Cusk, cultivadora de una literatura introspectiva y esencial. En 'Segunda casa' (Asteroide) profundiza en la brecha que nos separa a unos y otros. En el ámbito del castellano habrá que estar atentos a la escritora chilena, residente en Barcelona, Paulina Flores -una de los 25 de ‘Granta’ en castellano-. Con ‘Isla Decepción’ (Seix Barral) salta del cuento a la novela en una historia de soledades, explotación humana y violencia. Un título sugerente y extraño, como su literatura, para la próxima novela de Laura Fernández (noviembre): en ‘La señora Potter no es exactamente Santa Claus’ (LRH) conjuga el universo de Roald Dahl con el estilo de T. C. Boyle y la crudeza de Joy Williams. Un huaco es un objeto de cerámica precolombino, algo que el tatarabuelo de la autora peruana Gabriela Wiener, un explorador austriaco, expolió a mansalva. Muchos años después, en ‘Huaco retrato’ (LRH), la escritora vuelve a desnudarse en estas memorias en las que indaga en sus orígenes. Y en lo que a fantasía se refiere, no hay que perderse la onírica ‘Piranesi’, segunda incursión en la novela de la británica Susanna Clarke una década después de su gran éxito ‘Jonathan Strange y el señor Norrell’.

Sin necesidad de presentación

El nuevo curso trae a nombres reconocidos. Como la rock star de la literatura japonesa Haruki Murakami que viene con nuevo libro de relatos, ‘Primera persona del singular’ (Tusquets / Empúries), y en clave francesa y más exquisita a Jean Echenoz y su nueva y liofilizada novela ‘Vida de Gérard Fulmard’ (Anagrama) en busca de reinventar el género policiaco. Y en octubre coincidiendo con el Premio Formentor, que le se concederá en Sevilla, tendremos ‘La ola que lee’ (LRH), una compilación de reseñas, artículos y columnas periodísticas del argentino César Aira. El centenario de Fernando Fernán Gómez trae, además del libro homenaje que le dedica Blackie Books, la recuperación de textos teatrales inéditos más una conferencia prevista para la Filmoteca Española. Lo publica Galaxia Gutenberg, como ‘Dos nuevas comedias y algo más’. Blackie también será la responsable del salto a la novela de Joaquín Reyes: 'Subidón'.

A descubrir

El irlandés Colum McCann no es un recién llegado: se ha hecho con algunos de los premios internacionales más prestigiosos como el National Book o el IMPAC por ‘Que el vasto mundo siga girando’. 'Apeirógono' (Seix Barral) gravita alrededor de esa figura que en geometría euclidiana es un polígono con un número infinito de caras, las mismas que utiliza para abordar el conflicto palestino-israelí. Otro novelón, acompañado del premio Booker 2020, es ‘Historia de Shuggie Bain’ (Sexto piso / 1984 ), del debutante Douglas Stuart. Relato de aprendizaje vital de un chico amanerado y su madre, una mujer machacada por su abusivo marido, en uno de los barrios más pobres del Glasgow de los años 80. Y en ‘Gran Hotel Europa’ (Acantilado) el holandés Leonard Pfjeffer sirve una novela de ideas sobre la decadencia del viejo continente vinculado al auge del turismo.

Instrucciones para matar

La novela negra viene cargada de propuestas extrañas: como ‘El nudo Windsor’ de S. J. Bennett (Salamandra), una intriga amable en la que la investigadora es nada menos que la reina de Inglaterra; la sátira de David Safier, ‘Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada’ (Seix Barral) que convierte a la dirigente alemana en una Miss Marple, y la gran sorpresa: ‘Terror de Estado’ (Salamandra) el thriller político que Hillary Clinton ha escrito a cuatro manos con Louise Penny. Para propuestas menos domésticas habrá que contar con Ragnar Jonasson (‘Niebla en el alma’, Seix Barral / Columna), Paula Hawkins (‘A fuego lento’, Planeta / Columna) y Michael Connelly (‘La ley de la inocencia’, AdN).

Puerto seguro

Los aniversarios han puesto el foco este año en dos autores muy dispares: doña Emilia Pardo Bazán en el centenario de su fallecimiento y Fiódor Dostoievski (200 años de su nacimiento). La condesa gallega ha sido noticia por la recuperación para el pueblo del Pazo de Meirás y por las recuperaciones de su obra. ‘La cita’ (Nórdica), edición ilustrada de diez cuentos de terror muestra un faceta poco conocida de la autora. El trágico ruso siempre atento a la miseria de mundo –y por eso tan actual- regresará con dos estupenda ediciones de ‘Humillados y ofendidos’ y ‘El adolescente’ (ambas en Alba), mientras que Páginas de Espuma promete 'Diario de un escritor'. También en Alba habrá que estar atentos al volumen de relatos ‘Cuentos de tatuajes’, editado por John Miller, que convierte la ilustración sobre piel en una metáfora de lo misterioso, entre otras muchas interpretaciones.

Ensayos para la vida

La no ficción es posiblemente uno de los puntos fuertes de esta rentrée con autores muy populares, algo que habitualmente no suele ocurrir. Es el caso de Paul Auster que con ‘La llama inmortal de Stephen Crane’ (Seix Barral) recupera la figura del malogrado escritor, autor de ‘La roja insignia del valor’, uno de los puntales de la literatura norteamericana o de Julian Barnes, que prosigue sus escritos sobre arte en ‘El hombre de la bata roja’ (Anagrama), utilizando el retrato realizado por John Singer Sargent para hablar de la Belle Époque. Tras su magistral ‘No digas nada’, que fue libro del año 2020 en este diario, Patrick Radden Keeffe retrata en 'El imperio del dolor' (Reservoir Books) el auge y caída de una familia de empresarios farmacéuticos norteamericanos que fomentó su fortuna con la oxicodona, un analgésico opiáceo utilizado como droga recreativa. Tampoco hay que perderse ‘Doce césares’ (Crítica) el nuevo libro de Mary Beard que vincula a los líderes romanos con nuestra cultura actual.