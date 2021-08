Los cantantes Justin Bieber y Megan Thee Stallion lideran las nominaciones de los premios MTV Music Video Awards (VMA) que se celebran este septiembre en Nueva York, ambos con posibilidades para alzarse como artista del año y obtener el galardón al mejor videoclip.

Los MTV VMA, que recuperarán el calor del público con un "show" presencial en la Gran Manzana el 12 de septiembre, han presentado este miércoles sus nominados en 14 categorías de "género neutral".

Bieber, con siete nominaciones en total, es el principal favorito de esta edición gracias a varias colaboraciones entre las que destaca "POPSTAR", junto a DJ Khaled y Drake; mientras que Thee Stallion, con seis candidaturas, juega casi todas sus papeletas al provocativo tema "WAP" con Cardi B.

En siguiente lugar, con cinco nominaciones, figuran Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X y la debutante Olivia Rodrigo; seguidos por 24kGoldn, Cardi B, Dua Lipa y Taylor Swift, con cuatro.

En la categoría de vídeo del año, la más destacada, además de Bieber y Thee Stallion rivalizan Doja Cat y SZA por "Kiss Me More"; Ed Sheeran por "Bad Habits"; Lil Nas X por "MONTERO (Call Me By Your Name)" y The Weeknd por "Save Your Tears".

Por su parte, compiten por ser nombrados artista del año Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Ariana Grande, Doja Cat, Olivia Rodrigo y Taylor Swift.

Bab Bunny opta a dos premios

Entre los latinos, Bad Bunny opta a dos premios por su colaboración con Jhay Cortez en "Dákiti" y, en segundo lugar, con J Balvin, Dua Lipa y Tainy por "UN DÍA (ONE DAY)".

Completan el apartado de "Best Latin" Rosalía y Billie Eilish por "Lo vas a Olvidar"; Shakira y los Black Eyed Peas por "GIRL LIKE ME"; Karol G por "Bichota" y Maluma por "Hawái".

En cuanto a las novedades, los VMA ya no acogen las categorías especiales de "Mejor vídeo musical desde casa" y "Actuación en cuarentena" que se abrieron debido a la pandemia de covid-19, mientras que permanece la de "Vídeo para el bien" que comenzó en 2019.

A partir de hoy los fans pueden votar a sus favoritos, a falta de que se anuncien otras dos categorías sociales, la de "Mejor Grupo" y "Canción del verano".

La gala, que tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn y es uno de los primeros eventos multitudinarios desde que la ciudad reabrió, se retransmitirá en los canales y plataformas de la MTV en todo el mundo, así como en otra decena de canales para llegar a unos 400 millones de hogares.