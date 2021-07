Metallica ha estrenado en las últimas horas la nueva versión de 'Wherever I May Roam' que, reinterpretada junto a J Balvin, acompañará la edición remasterizada de su icónico 'The Black Album' el próximo 10 de septiembre con motivo de su trigésimo aniversario.

Este tema, en el que el colombiano permanece fiel a sus raíces de urbano latino sobre los punteos guitarreros del original, constituye una de las grandes sorpresas y uno de los que más está dando de qué hablar de este relanzamiento que contará en total con otros 52 artistas participantes, como Juanes, Miley Cyrus, Elton John, Biffy Clyro, Mon Laferte o David Gahan (Depeche Mode).

Titulado en realidad 'Metallica' (1991), el popularmente conocido como 'The Black Album' por el color que teñía toda su portada es uno de los discos emblemáticos de la historia del rock y, además, uno de los de mayor éxito comercial de la historia.

Con 22 millones de copias vendidas, fue de hecho el más vendido del género del metal y se convirtió en el primer número 1 para la banda californiana en su país gracias a cortes como 'Enter Sandman', 'The Unforgiven' o 'Nothing Else Matters'.

Para celebrar su trigésimo aniversario, será reeditado en múltiples formatos, entre los que se incluye el doble LP de vinilo de 180 gramos y otros más extensos que incluyen más material además de los temas originales, como premezclas, maquetas, entrevistas y conciertos en directo.

Acompañándolo, se publicará también 'The Metallica Blacklist', en el que medio centenar de artistas de diversas generaciones, géneros y procedencias reinterpretan su corte favorito de 'The Black Album'. Además, los ingresos obtenidos por este se repartirán entre más de 50 organizaciones benéficas.