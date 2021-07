Nacho Fresneda: "Hay un sector de la sociedad que trata de denigrar el cine español"

¿Cómo está siendo el rodaje?

En Mallorca, con esta luz y este paisaje, el thriller tiene otro significado. En este caso, se produce una investigación y yo interpreto a un policía pasado de vuelta, que ya ha jugado sus mejores partidos y solo quiere llevar una vida tranquila. La aparición de Lydia agita su vida y se producen algunas confrontaciones porque le mueve de su zona de confort. Esa dualidad del policía experimentado que ya no quiere seguir y la chica novata llena de ilusión.

¿Cómo llegó al proyecto?

Conozco bastante bien a Arturo, el coguionista del proyecto, y le recomendó que me enviara el guion. Me pareció una historia muy interesante. Nunca he hecho un personaje como este y tiene un punto de vista que me parecía sugestivo. También depende de la intuición, de ver si realmente quieres trabajar con esa persona.

"No hace falta triunfar a lo grande para ser feliz. Ese discurso no tiene ningún sentido"

Siempre ha estado muy vinculado al teatro. ¿Qué le aporta?

Este año he tenido dos espectáculos muy interesantes, uno en el Matadero de Madrid y el otro, una gira por España. Me ha sorprendido cómo hemos empezado a trabajar en el teatro con distancia, los espectadores con mascarilla, etcétera. Ha sido emocionante porque hemos visto que la gente está necesitada de historias. Las películas y el teatro son iguales y diferentes a la vez. Es el mismo trabajo, pero cambia el contexto. El objetivo final es el mismo: intentar habitar un personaje para ser lo más sincero posible.

¿Existe el éxito?

Para mí, el éxito es estar contento con uno mismo y seguir motivado e ilusionado. Cuántos actores de Hollywood lo tienen todo y salen diciendo que viven en un vacío existencial. La felicidad siempre va a ser lo más cercano al éxito. En esta profesión, poder mantenerte gracias a tu trabajo es lo máximo a lo que aspiramos. Llevo muchos años sin necesidad de trabajar en otros lugares, y sé que muchos no pueden decir lo mismo. No hace falta triunfar a lo grande para ser feliz. Ese discurso no tiene ningún sentido.

Cuando algunos hablan de que el cine español es malo, ¿qué piensa?

Creo que se trata de una cuestión política. Desde el no a la guerra, un sector de la sociedad trata de denigrar el cine español. El cine sirve para eso: para plantear preguntas. En nuestro país tenemos grandes directores de renombre internacional. Hablar del audiovisual español de forma deningrante me parece infantil y desinformado. A mí también me han llamado subvencionado cuando hay otros sectores que reciben mucho más dinero que nosotros.