Pese a que los fans de la serie de HBO ya vieron el final de 'Juego de tronos' en 2019, un polémico desenlace que decepcionó a no pocos seguidores, los lectores de 'Canción de Hielo y Fuego', la saga litetaria escrita por George R.R. Martin en la que se basó la serie, siguen esperando el final. El autor, que ha dejado pasar muchos años entre la publicación de cada entrega ha prometido de nuevo un final "diferente" al visto en televisión y también ha confesado estar arrepentido de no haberse dado más prisa en escribir para que la historia de las novelas no se viera superada por la adaptación televisiva.

"Mirando atrás, ojalá me hubiera adelantado con los libros. Mi mayor problema fue que cuando comenzaron la serie ya tenía cuatro libros impresos y el quinto salió justo cuando la serie comenzaba en 2011. Tenía una ventaja de cinco libros, y son libros gigantes, como sabéis. Nunca pensé que me alcanzarían, pero lo hicieron. Me alcanzaron y me sobrepasaron", contó en una entrevista con PBS.

Martin comenzó a escribir 'Canción de hielo y fuego' en 1991. El primer volumen, 'Juego de tronos', se publicó en 1996 y se concibió originalmente como parte de una trilogía. Actualmente la saga tiene cinco entregas, cada una de las cuales sentó las bases para la serie. 'Danza de dragones', el quinto y último libro hasta la fecha, se publicó en 2011 y Martin tardó seis años en escribirlo. Actualmente, el autor está trabajando en Vientos de invierno, la sexta entrega de la saga, y tiene planes de escribir un séptimo y último libro titulado Sueño de primavera.

Al principio de la producción de la serie Martin esperaba poder publicar Vientos de invierno antes de que terminara la ficción. Sin embargo, el rápido ritmo de las cadenas de televisión y la necesidad de mantener la enorme popularidad de la producción hicieron que los productores David Benioff y D. B. Weiss no esperaran a que el escritor publicara el libro, anticipándose y ofreciendo un desenlace que generó polémica y dividió a los fans.

Ahora Martin, que no hay que olvidar que estuvo involucrado en el guión de la ficción y por tanto en el desenlace de la serie, promete que más allá de las evidentes diferencias que tendrá el final de los libros con el de la producción de HBO derivadas de decisiones tomadas con anterioridad a la polémica última temporada -la ausencia de algunas tramas y personajes importantes en las novelas, como Lady Corazón de Piedra o el joven Griff, son prueba de ello- el final que ofrecerá a sus lectores en Un sueño de primavera irá en "una dirección diferente" del que se vio en pantalla.

"Aquello fue todo un poco extraño, porque cuando la serie se puso por delante de mí, veía que iba en direcciones algo diferentes. Todavía estoy trabajando en el libro, pero veréis mi final cuando salga", concluyó.