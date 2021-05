Franco Battiato: tratado de xeografía humana

Polas ondas daquel ar, Franco Battiato entraba voando nas nosas casas coma un mercurio predicando a boa nova da multiculturalidade, do respecto a outras culturas, da mestizaxe coma a propia esencia da savia que percorre as veas do mundo. Na súa obra foi quen de recoller a herdanza do Mediterráneo e mesturala cos clásicos, por non dicir con moito do que se lle cruzaba no camiño, e do eclecticismo facer unha arte diversa, que valía para bailar, ou como banda sonora do nacemento dun glorioso lusco e fusco de verán ou para que tentasemos unirnos á súa voz remedando un italiano que pouco se parecía ao latín que estudiabamos.

Battiato descubriunos coa súa música unha linguaxe universal que entenden por igual deseñadores de cataventos, mariñeiros de augas doces e salgadas, autoestopistas galácticos e buscadores de estrelas. Así como fixo de todo, pero sempre tendo os ollos e o corazón ben abertos, cara dentro e cara fóra, a nós serviunos tamén para todo. Foi o noso centro de gravidade, aínda que o de permanente sabemos que debía ser unha licenza nun mundo no que todo é efémero. Exerceu de guía turístico e a través dos seus ollos imaxinamos primeiro Alexander Platz nunha época que xa non vivimos e pensamos que foi o único que nos preguntou se nos gustaba Schubert. Con el seguimos esperando a primavera que tarda en chegar e recoñecemos que nos enfadamos tantas veces sen verdadeiras razóns que deixamos de contalas. E, coma el, sempre desexamos outra vida mentres o noso corpo e o noso espírito pelexan sen tregua e nestes tempos costa crer, coma el temía, que a alma sairá victoriosa.

No Mar de Vigo, preto das ondas onde a amada confiaba en ver ao seu amigo, eu atopeino nos seus concertos ao comprobar como a maxia persistía. Falei co mito deslumbrada coma a avelaíña pola luz contra a que se lanza sen remedio e conteille como o destino o puxera ao meu alcance en Roma, pero ese mismo destino decidiu que debería esperar por Vigo para velo. Agora Battiato xa non comporá máis cancións, pero quero imaxinar que se reencarnará en brisa do deserto, en luz de faro de fin do mundo ou en canzón de reiseñor. E quen sabe? Talvez mo cruce algún día nun tren camiño de Tozeur.