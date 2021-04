Brotes verdes en la escena musical de Vigo

Además de su terrible impacto sanitario, la pandemia del coronavirus ha sido inclemente con muchos sectores. Uno de los más castigados, sin duda, es el de la música en directo. Con las salas cerradas, la inmensa mayoría de los grupos y artistas, en especial los de las escenas locales, se han quedado sin casi posibilidades de defender y mostrar sus canciones. El avance de la vacunación empieza a despejar el horizonte, aunque habrá que hacer el recuento de daños, tanto en proyectos musicales como en los locales, cuando todo pase. En todo caso, los músicos non han dejado de crear y de lanzar nuevas propuestas; en las últimas semanas son varias las novedades presentas por artistas de Vigo, que parecen prepararse para cuando llegue la desescalada. Estos son algunos de los esquejes que han germinado en esta primavera. Veremos si enraízan mejor que los famosos brotes verdes proclamados por la entonces ministra de Economía en 2009.

Pablo Lesuit

El compositor y cantante Pablo Lesuit fue uno de los grandes damnificados por la pandemia. Apenas le dio tiempo a presentar en Madrid su segundo disco, Belorizonte, y el confinamiento de toda España le pilló de promoción en México. Tuvo que cancelar sus planes, volverse a Vigo y renunciar a enseñar en vivo un álbum que prometía consolidar su nombre en el circuito. Trece meses después reaparece con una nueva versión de sí mismo: si aquel disco era un ejercicio de fusión entre el pop y la tradición latinoamericana, su nueva canción, 'Hasta que me creas', viaja a los años 80 y tampoco renuncia a guiños a la música urbana actual. "No me pidas que viva anclado a tus antojos / Ni que mis ideas sigan siempre el mismo esquema / Me quema hacer lo mismo que hace el otro", canta Lesuit. Toda una declaración de intenciones.

Peña

El trío, con dos vértices en Vigo y otro en Pontevedra, publicó la semana pasada su primer disco, Carreiro, que se puede escuchar ya en las plataformas y también adquirir en formato físico, con cuidado diseño de Miryam Pato. En verano ya habían lanzado un EP en el que mostraban sus cartas: una original reeinterpretación de influencias pop y folk. El disco se abre con 'Burato', con el órgano con gran peso, aunque los instrumentos más protagonistas son las guitarras de Toño Magariños (diola, Unicornibot) y Rubén Abad (Es un Árbol, Cró!, Trilitrate) y el violín de Elena Vázquez (Trilitrate). Como ellos mismos explican, "el amor está en todos los temas de Peña", en este caso "con la forma de amor en el que se descansa y se reponen fuerzas, esa zona de confort emocional tan poco neoliberal".

Dioivo

Otros a los que la pandemia sorprendió en el estudio de grabación son este joven dúo de black metal. La salida de su tercera entrega discográfica (Dioivo III) se ha ido demorando, pero al fin está disponible. Su presentación en vivo, si no median más sobresaltos, será el 8 de mayo en la sala Rebullón de Mos. En su nuevo trabajo añaden nuevas influencias a su duro sonido, desde los guiños folk de 'Ferro e Xenreira' --en los que colaboran miembros de Mileth-- hasta el uso, esta vez más anecdótico del banjo. Todo ello tamizado con cierto aire punk.

The Soul Jacket

La pandemia tampoco ha frenado a The Soul Jacket, grupo vigués que lleva cerca de 17 años propagando entre el público su contagiosa combinación de rock, soul, funk y pop. El pasado viernes salió a la venta Let me stand, nueve cortes grabados, al igual que su anterior álbum, en los estudios Radar de Vigo y que presentarán el próximo 11 de junio en el festival Terraceo de la ciudad olívica. Un valor seguro al que le ha salido un primo pequeño en esto del rock setentero: Zålomon Grass, en el que milita el batería el batería Mauro Comesaña.

Loiros

En este caso la novedad es audiovisual. La (probablemente) banda más internacional con base en Vigo lanza el videoclip de 'PDC', el que será último single de su primer disco. En verdad la canción está regrabada en directo, en el propio escenario natural donde se rodaron las imágenes tocando. Un paisaje "acorde con el sonido orgánico y luminoso de la canción", según explican ellos mismos. Un tema que ejemplifica bien la lograda fusión entre psicodelia, rock alternativo y espíritu jazz que caracteriza al grupo, formado por instrumentistas de gran nivel. El batería, Héctor Agulla, está involucrado, además, en un nuevo proyecto, Límbico, que capitanea el guitarrista Iago Marta. Acaban de lanzar el proyecto de microfinanciación para lanzar su disco en junio.