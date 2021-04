En los peores momentos es cuando reaparecen los héroes. ABBA regresará este año a los escenarios con una puesta en escena similar a la que les llevó a ganar Eurovisión con Waterloo hace medio siglo. No obstante, este ansiado reencuentro será acorde a los tiempos que toca vivir y cumpliendo con las restricciones de movilidad , al ser en formato holográfico.

La gira estaba prevista para 2017, pero problemas de producción y el COVID-19 obligaron a posponerla. Sin embargo, el cuarteto recompensará a sus fans con hasta cinco temas inéditos, de los que ya se ha desvelado el título de dos: ‘I Still Have Faith In You’ and ‘Don’t Shut Me Down’.

Björn Ulvaeus desvelaba en una entrevista en The Times que "las voces de Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad están en una frecuencia más baja"; aunque asegura que casi no se notará la diferencia en estos nuevos shows.

De esta forma, los "Abbatars" -como se ha nombrado a las recreaciones- de Benny, Agnetha, Anni-Frid y Björn volverán a los escenarios casi cuatro décadas después de una separación que nunca fue anunciada oficialmente. El 11 de diciembre de 1982 daban su último concierto, participando en el programa ‘The Late, Breakfast Show’ de Reino Unido desde un estudio en Estocolmo.

Precisamente ese año publicaban su último disco juntos, The Visitors, con temas como "Slipping Through My Fingers" o "When All Is Said And Done"; toda una declaración de intenciones para sus fans.

El proceso es similar al que una conocida cervecera andaluza empleó este mismo año con Lola Flores para una campaña muy aplaudida por críticos y público. Sin embargo, en esta ocasión -y por motivos obvios- los productores sí han podido emplear a los modelos originales, en lo que supone uno de los pocos reencuentros de la formación desde su abrupto final en 1982.

Los miembros del grupo relataron cómo les tomaron medidas de la cara y el cuerpo; además de recrear los pasos de baile que causaron furor en las pistas de baile hace medio siglo. La edad de los dos ex-matrimonios -todos superan los 70 años- ha sido clave para optar por este formato para la gira, de la que "pronto" se conocen los precios y fechas para las actuaciones.

Segunda juventud del grupo

El lanzamiento del musical y su adaptación cinematográfica de Mamma Mía mantuvieron con vida al grupo con el nuevo milenio. Tanto la primera película (2008) como su secuela lanzada diez años después han elevado aún más al grupo sueco a la categoría de icono de la cultura popular.

Las interpretaciones de Amanda Seyfriend, Meryl Streep, Colin Firth o Pierce Brosnan versionando sus mejores éxitos han enganchado a las nuevas generaciones, quienes han encontrado una "mina" de memes en las diferentes escenas del largometraje.