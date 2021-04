El escritor italiano Federico Moccia, autor del fenómeno editorial 'A tres metros sobre el cielo', ha lanzado su primera colección de libros infantiles, titulada 'Beniamina Wood'.

Según ha confesado el propio autor, "me he acercado cada vez más a la narrativa infantil y adolescente, gracias a todas las lecturas que hago para mis hijos, que son de dos edades distintas, un chico y una chica, y eso me ha permitido explorar más puntos de vista y todas las tipologías y modalidades de narrativa que les fascinan, desde los libros a los tebeos, desde el cine al teatro".

Destino ha informado de que desde este jueves ya están en las librerías los dos primeros títulos de esta colección, que combina aventuras con un toque de romance, adaptado al estilo característico del autor: 'El misterio del diamante huesoso' y 'Un concurso muy confuso'.

La primera colección infantil de Moccia está protagonizada por Beniamina Wood, curiosa, divertida, patosa e inteligente; y, según su autor, un personaje con el que es fácil identificarse porque no teme tener miedo, dudar o equivocarse y le da igual no ser perfecta. Con sus acciones y su capacidad de reírse de sí misma, Beniamina transmite valores fundamentales como la determinación, la capacidad de superar los miedos y la importancia de la amistad y la familia, la valentía de oponerse a las injusticias, el tesón con el que persigue sus sueños.

Además, la colección está llena de referentes del entorno diario de los niños actuales como el entorno digital, las redes sociales o las series.

Sus obras anteriores –'A tres metros sobre el cielo', 'Tengo ganas de ti', 'Perdona si te llamo amor', o 'Perdona, pero quiero casarme contigo'– se convirtieron en un fenómeno superventas y lograron que miles de adolescentes se acercaran a la lectura. Con esta nueva colección, Moccia quiere despertar el interés por la lectura entre un público más infantil.