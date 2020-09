Señoras y señores, este es Pablo Alborán

Dice Pablo Alborán que la palabra que mejor define su estado actual es 'vértigo', y por eso ha querido titular su nuevo álbum, quizás el más esperado de su carrera, precisamente así. El malagueño anunció en junio su homosexualidad a través de vídeo subido a su redes sociales ("Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, y que la vida sigue igual", una frase ya icónica) y ahora inicia una nueva fase en su carrera.

Esta semana la revista 'GQ' publica la primera entrevista con el cantante y compositor tras aquel post, una conversación que, según ha avanzado la publicación, deja titulares de lo más suculentos sobre su estado de ánimo y, cómo no, su inminente nuevo trabajo. "Soy un tío normal, que se ríe de todo, que le apetece pasarlo bien. Y ahora además puedo mirar a la gente y decir: éste soy yo", asegura.

Dos vídeos subidos por Alborán han resultado decisivos en su carrera: el primero, hace diez años, concretamente el 22 de abril de 2010, cuando era un chaval desconocido sentado en un sofá blanco y con una guitarra acústica en las manos que cantaba un tema propio ('Solamente tú'); el segundo, el 17 de junio de este 2020, en el que ese mismo joven, con una década ya en las espaldas y fama y éxito mundiales, le dijo al mundo que es homosexual.

Precisamente en la entrevista de 'GQ' Pablo cuenta cómo fue la génesis de estos tres minutos tan personales a cámara y corazón abierto: "No lo planeé ni tampoco fue una decisión muy pensada. Fue un fin de semana que tuve que subir a Madrid por trabajo, vi cómo estaba la ciudad, vi mi casa vacía... Viví ese sentimiento apocalíptico de que todo se va al garete. Volví a casa y de repente dije: 'Yo quiero construir también'. Y aunque yo he vivido y he tenido mis parejas, no quería que si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una pillada. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado".

El anuncio fue recibido, mayoritariamente, con emoción y aceptación por parte de los fans del malagueño. "He recibido un aluvión de amor y de historias que te juro que no imaginaba. De madres que hablaban con sus hijos gracias al vídeo, de hijos que le enseñaban el vídeo a sus padres y solo con verlo ya no tenían nada más que decir... tengo la piel de gallina cuando lo recuerdo. Una chica me escribió y me dijo que se había enamorado de su mejor amiga y no sabía cómo decirlo. Me contó que hablaron de mi vídeo, ella sonrió, le miró y entonces entendió que sentían lo mismo. Es algo muy bonito", revela en la revista.

Pero también hubo críticas: "He escuchado que era una estrategia de marketing, lo cual es el colmo, he escuchado también que tenía un coach que me preparó para hacerlo... Han dicho de todo: que si había amenazas, que si había una pillada... Pero de verdad ¡es que no hay nada! Yo mi vida la he vivido siempre normal. De hecho mis canciones no tienen género desde hace muchísimos años, pero porque yo entiendo la música de otra manera, no tiene que ver con si te gustan los hombres o las mujeres, es una forma de entender el amor. Para mí es importante que se sienta identificado todo el mundo".

Todo esto mientras Pablo Alborán pulía su nuevo repertorio, el de 'Vértigo'. "Si no tenemos vértigo estamos muertos. Es la sensación más viva que podemos tener. Le deseo a todo el mundo que sienta vértigo alguna vez en su vida porque puede provocar cosas maravillosas", reflexiona el cantante y compositor. Mañana lanza el primer fruto de ese vértigo, 'Si hubieras querido', y los fans están expectantes. ¿Habrá nuevas facetas musicales de Pablo? ¿Será su repertorio más confesional? ¿Habrá mensajes en clave, escondidos sobre su vida personal y su anuncio sobre la homosexualidad?