Los Javis publican las memorias de Paquita Salas

Javier Calvo y Javier Ambrossi acaban de anunciar que, el próximo 23 de septiembre, llegará a las librerías su debut en literatura y una de sus apuestas más ambiciosas, las memorias de Paquita Salas. Un lanzamiento que supone toda una sorpresa para los seguidores del personaje más mítico de la polifacética pareja, la representante de actrices más carismática de la pequeña pantalla.

Con el título de 'Superviviente', Paquita Salas hace una declaración de intenciones con su confesión que ha dejado con ganas de más a sus miles de seguidores: "En la vida hay un momento para contarlo todo, y este es el mío. He pensado que ya va siendo hora de que la gente conozca mi historia al completo. Sin censuras. Al desnudo. Porque se ha hablado mucho de actores, directores, presentadores, modelos. Pero ya es hora de mostrar quién está detrás de todo ese mundo de glamour y luces. La gente no para de preguntarse datos clave mi vida y de PS Management, como son el descubrimiento de Macarena, cómo conocí a Paco Cerdeña o por qué de ciertas enemistades que he mencionado a menudo. La gente quiere saber todo eso y he decidido que ha llegado el momento de correr el telón y mostrarles qué es lo que se esconde tras el escenario".

En esta biografía, que a buen seguro será de lo más disparatada, los Javis desvelarán por fin los recuerdos de infancia de Paquita en la localidad de Navarrete, sus inicios profesionales en la Barcelona de los ochenta, o el reto de arranchar una agencia de represetación destinada a reunir a las grandes actrices de nuestro país. La protagonista habla, en primera persona y sin miedo ni vergüenza, de sus grandes éxitos y fracasos, de los famosos a los que ha conocido y también de quienes la han decepcionado. Siempre con sentido del humor y una manera única de ver la vida, también comparte sus recetas preferidas, su agenda telefónica e incluso los mails de su carpeta Spam.

Sin duda, una nueva genialidad de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que han decidido regalar a los fans de la mítica Paquita Salas esta biografía que promete convertirse en una de las sensaciones literarias de la temporada. Después de haber ganado el Premio Ondas, dos Premios Feroz, haber sido nominados a los Goya y ser considerados dos de los jóvenes más influyentes de la actualidad, a buen seguro darán la sorpresa con su salto a la Literatura.