BTS rompe todos los récords con su nuevo tema, 'Dynamite'

BTS lo ha vuelto a hacer. El septeto surcoreano ha hecho historia con su nuevo vídeo musical, 'Dynamite', al posicionarse en tan solo 10 minutos con 20 millones de visualizaciones, algo nunca visto en la historia de Youtube. Número 1 en tendencias, el vídeo cuenta con más de 65 millones de visualizaciones, algo que demuestra que la banda de K-Pop es un auténtico fenómeno mundial.

Seis meses después del lanzamiento de su último disco, 'Map of the Soul: 7', BTS ha sacado nuevo material, esta vez, un tema íntegramente en inglés, con un videoclip de aire funky y discotequero que recuerdan a Michael Jackson, Bruno Mars o la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche.

De hecho, en el vídeo musical hay claros guiños al rey del pop y al personaje al que dio vida John Travolta, Tony Manero, con la forma de bailar y algunos gestos característicos de ambos artistas.

Con este corte enérgico y desenfadado, 'Dynamite' es, sin duda, una oda al positivismo y a la confianza en tiempos de coronavirus. "No estaba en nuestros planes lanzarla, pero es una canción pensada para hacerte sentir bien y sentimos que sería genial compartir esto con los fans", aseguró en una rueda de prensa online RM, líder del conjunto. "La gente está pasando por momentos duros, esperamos que sea terapéutica", explicó a su vez Jungkook, el más joven de los siete integrantes de la banda.

Y es que este single es una prueba más del fenómeno en el que se han convertido los integrantes del grupo. Su inmenso talento tanto para bailar, como para cantar y su enorme carisma, unidos a sus ganas de trabajar, su constancia y su esfuerzo, les ha llevado a lo más alto y es difícil bajarles de ahí.

El próximo 30 de agosto, BTS actuará por primera vez en los MTV Video Music Awards, donde ofrecerá un auténtico espectáculo a todo color con 'Dynamite'. Además, en septiembre presentará su propio documental, 'Break the silence: The movie Persona', y los días 10 y 11 de octubre celebrará dos conciertos presenciales en Seúl con aforo limitado, aunque de momento no se han ofrecido más detalles en un momento marcado por un nuevo incremento de casos de COVID-19 en Corea del Sur.