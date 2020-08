"Hace tiempo que decidí que la música era mi vida y quiero morir sobre el escenario"

Mikel Erentxun cumple este año 35 años de carrera musical, primero con Duncan Dhu y después en solitario, efeméride que quiere conmemorar con sus seguidores, aunque aún no sabe cómo. El artista donostiarra, que ha tenido que aplazar su gira por Estados Unidos por la emergencia sanitaria, ve con incertidumbre el futuro de la música, aunque no por ello renuncia a seguir haciendo lo que más le gusta: componer temas y tocar. El jueves (20.30 horas) estará en el Festival TerraCeo del Auditorio Mar de Vigo con su nuevo disco, "El último vuelo del hombre bala", con el que cierra la trilogía que abrió "Corazones", en la que habla de sus fantasmas personales, entre estos, el paso del tiempo.

-Tras el parón forzoso del confinamiento, ¿el escenario se coge con más ganas?

-Por supuesto. En estos tiempos tan inciertos y extraños que nos está tocando vivir, volver a una pseudo normalidad es algo bienvenido. Los conciertos ahora mismo aparecen y se desvanecen con mucha facilidad, todo va casi al día.

- Ante esta incertidumbre, ¿cómo afronta el futuro?

-La verdad es que todo esto me causa un malestar difícil de definir. La música está atravesando una época muy crítica, no solo por el presente, sino porque nadie sabe si algún día va a haber una normalidad como la que conocíamos hasta hace cinco o seis meses. Ante esta situación, solo queda vivir el día a día, y disfrutar mucho de cada concierto. En España nunca ha dejado de haber buenas canciones y buenos artistas. El modelo de negocio de la música lleva ya bastante tiempo en números rojos y espero que esta crisis no sea la puntilla. Yo he vivido las bonanzas de los 80 y 90, cuando se vendían un montón de discos y se hacía un montón de conciertos, y esto ya no se va a repetir.

- Los músicos han demostrado su cara más solidaria durante la crisis sanitaria. ¿Cree que el público devolverá el gesto?

-Todos hemos tratado de arrimar el hombro y remar en la misma dirección, pero es verdad que el mundo de la música se mojó muchísimo. Esta era una apuesta muy arriesgada porque durante estos meses hemos acostumbrado a la gente a consumir música gratuita y ahora es complicado de repente ir a Vigo y cobrar la entrada. A mí me gustaría pensar que, efectivamente, la gente sabe distinguir que esa era una época muy concreta y que ahora precisamente toca arrimar el hombro y ayudar a la cultura e ir al concierto y pagar tu entrada. Pero esto ya lo dirá el tiempo.

- "El último vuelo del hombre bala" cierra una trilogía muy intimista, en la que habla de sus fantasmas, como el paso del tiempo. ¿El próximo será tan personal?

-Al cerrar la trilogía de repente tengo una libertad absoluta para mi siguiente trabajo y así es como me lo estoy tomando: sin tiempos marcados ni relojes. En definitiva, la fase creativa es la más bonita de todas, cuando todavía todo es incierto y todo es apetecible. Después de una rutina de un disco cada año o año y medio ahora no tengo prisa. Voy a grabarlo cuando sienta que tengo que grabarlo, que puede ser dentro de medio año o de tres años. No sé si volverá a girar en torno a mí ni si volveré a grabar con Paco Loco o no. Tengo un montón de dudas que antes no tenía.

- ¿Se ve sobre el escenario dentro de unos años?

-Hace tiempo que decidí que la música era mi vida y me quiero morir en el escenario. Me gustaría envejecer como Bob Dylan, tocando con 80 años y que acaba de sacar un disco buenísimo este año.

- Ahora que cumple 35 años de carrera musical, ¿qué ve si echa la vista atrás?

-Ya siento que le he dado vuelta a mi vida y esto me produce bastante vértigo, pero me siento bien conmigo mismo, que creo que es lo más importante. Creo que he hecho más cosas buenas que malas, y estoy muy orgulloso de mi carrera, que es para mí muy importante, y de mi familia también.