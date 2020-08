Alberto Conde: "La poesía de Lorca es musical al 100% y eso enamora a cualquier compositor"

El pianista, compositor y profesor vigués Alberto Conde ha fusionado la muiñera con el jazz; ha realizado tributo a Bernardo Sassetti con los mismos músicos del 'malogrado' autor portugués; e incluso ha reinterpretado al brasileño Villa-Lobos para traerlo a su terreno, al jazz. Ahora, el Patronato García Lorca y la Diputación de Granada le han ofrecido su 'half' particular para que ofrezca sus 'trucos' jazzísticos en el homenaje a García Lorca y a todas las víctimas de la Guerra Civil que acogerá el pueblo de Alfacar. Allí fue fusilado el poeta, el 17 de agosto de hace 84 años. Conde acudirá con la cantante cubana Diana Tarín, la portuguesa Ana Ferreira más los músicos Kin García y Miguel Cabana para ofrecer un recital con poemas de Lorca y músicas que van de Andalucía, a Galicia, de Estados Unidos, a Cuba con el jazz como vehículo.

- Imagino que, para usted, será un honor infinito ir a Alfacar...

-Supone para mí una honra de gran nivel. Trabajé mucho en la composición, en la labor creativa y, ahora, en la ejecutiva. He actuado en muchos sitios, festivales... pero esto es un plus. Estamos hablando de palalabras mayores en todos los sentidos viendo lo que representa el homenaje y quien ha participado en él en ediciones anteriores.

- ¿Cómo se fraguó su participación en esta cita?

-Esto surgió porque, tras contactar con el Patronato García Lorca, me alentaron a enviarles el proyecto de "Corriente del Golfo" en el que estoy trabajando. En él, aparece e personaje de María Muñoz, quien fue la anfitriona cultural de Lorca en su visita a Cuba. A raíz de nuestra participación en el Festival de Jazz Internacional de Ccuba, donde actuamos, me inspiré en esta persona para crear el proyecto "Corriente del Golfo". Por eso, desde el Patronato me ofrecieron hacer el homenaje, por la obra vinculada con las obras de Lorca.

- ¿Cómo busca sorprender al público en este homenaje a Lorca?

-Lo haré con un programa sobre los viajes de Lorca; creo que es la primera vez que se hace algo así, y además somos el primer grupo vinculado al jazz que actúa en este tributo al poeta.

- ¿Cómo escogieron los poemas?

-Todo empezó con "Son de negros en Cuba". Es la única poesía que escribió Lorca en Cuba (y que aparece en "Poeta en Nueva York"), está inspirada en el viaje de La Habana a Santiago de Cuba. Diferentes músicos como Michel Camilo con Ana Belén la han interpretado. También hay otra versión del cantautor catalán Miguel Poveda, entre otros. Es un tema bastante popular. Hice una composición nueva que no tiene que ver con la que hicieron estos artistas. Este tema le pareció interesante a la dirección del Patronato y de ahí trazamos un viaje que comenzase en los principios de Lorca en Andalucía.

- De hecho, el programa arranca con el "Zorongo gitano".

-Sí, Lorca tiene musicadas canciones populares andaluzas como "Las morillas de Jaén" , "Jaleo, jaleo", "La tarara"... Luis Cuntín y yo tomamos dos. "Zorongo gitano", que es una soleá que se convierte en bulería; y "Las morillas de Jaén". Interpretaremos estas dos melodías que suenan ibéricas, flamencas. Después, enlazamos con el viaje de Lorca a Galicia con "Madrigal á cibdá de Santiago". Este tienen un estilo más pop de cool jazz.

- El paso siguiente da el salto al Atlántico para ir, en el concierto a Nueva York y Cuba.

-Sí, haremos un collage a partir de "El rey de Harlem" sobre "Drop me off in Harlem" de Duke Ellington. Lorca coincidió en Nueva York con Duke Ellington. Entonces, adapto el standard "Drop me off in Harlem". Este es un tema de Ellington a partir de la poesía Nick Kenny. Este escritor iba en un taxi y al ver a Duke mandó parar al taxista para conocerlo. Le preguntó a dónde iba y le dijo que a Harlem. Después escribió el poema y se lo envió. Duke le puso música. Nosotros imaginamos en una ficción mental que en lugar de Kenny era Lorca quien iba en el taxi.

- ¿Qué supone la obra de Lorca para usted?

-Lorca supone una referencia contemporanea, moderna, de la historia de nuestra cultura en todos los ámbitos. Su poesía es musical 100%. Cuando lees un texto de Lorca podrías estar haciendo continuamente haciendo música y eso ya enamora a un compositor, te inspira al momento. Era un genio plasmando los sentimientos e ideas. Él era, además, un músico amante del jazz yel flamenco. Tenía todas las cualidades de un artista sensible a la poesía y la música.