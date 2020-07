Marcos Coll: "Estar con Buddy Miles era como tener un libro de historia del rock en vivo"

El festival Máis que Blues-Cervezas Alhambra vuelve adaptándose a los nuevos tiempos que nos toca vivir en presencia del Covid-19. Para este primer concierto, el ciclo cuenta con la presencia de uno de los mayores representantes del blues nacional, como es Marcos Coll, fundador junto a Adrián Costa de los míticos Los Reyes del KO, banda referente del Blues en Europa y que llegó a compartir escenario junto a leyendas del género como: Chuck Berry, Buddy Guy, Johnny Winter, Robert Cray, John Mayall, Solomon Burke, The Animals o los Fabulous Thunderbirds. Marcos Coll no estará sólo, sino que vendrá arropado por dos de las formaciones más relevantes del panorama blues gallego, como son The Fabulous Resaca Brothers y la Bakin Blues Band.

Aquí os dejamos la entrevista con Marcos Coll en exclusiva para FARO DE VIGO:



-¿Cuándo y cómo nace tu pasión por blues?

-Mis padres ponían a los Rolling, The Who, Hendrix y ese tipo de música en casa,entonces supongo que desde niño ya tuve ese sonido metido en la cabeza. Pero el principal culpable fue mi tio, que también es músico y me ponía desde flamenco a Kortatu, y cuando tenía unos doce o trece años pasó por la fiebre del blues y terminó contagiándome a base de discos de Sonny Boy, Reverendo Gary Davis...

-¿Por qué te decidiste por la armónica?

-De pequeño fui al conservatorio y estudié un poco de violín, pero a los dos años ya empecé a faltar a las clases porque no me gustaba. A los trece años, con mi tío, del que hablaba antes, probé varios instrumentos, hasta que me dejó usar su armónica de blues y en ese mismo instante quedé fascinado.



-Tu pasado como fundador de los Reyes del KO marca un antes y un después en tu carrera.

-Adrián y yo nos conocemos desde muy niños, ya que hicimos el EGB en el mismo colegio de Santiago. Empezamos a tocar juntos en la calle, en algunas obras abandonadas o en casas okupa. Donde fuera posible allí estábamos. Básicamente así montamos nuestra primera banda, que se llamó la Red Blues Band. Después yo me fui para Madrid y pasé a formar parte de la Tonky Blues Band, a la que al cabo de un par de años entró él también. Fue en 2002 cuando grabamos nuestro primer disco y empezaron oficialmente Los Reyes del KO. Los recuerdos de aquella época son innumerables, imaginate nosotros, unos chavalines golfos y fiesteros que de repente se encuentran acompañando a Buddy Miles, Mick Taylor... descubríamos algo nuevo cada día.

-Buddy Guy, Chuck Berry, Johnny Winter, Robert Cray, John Mayall.. ¿De quién guardas un especial recuerdo?

-Uf, de todos guardo muy buen recuerdo, con alguno tuvimos más contacto que otros, pero todos nos trataron muy bien, y de todos aprendimos mucho. Pero sin duda para mí Buddy Miles, ya fuera en directo o en estudio era como tener el libro de la historia del rock en vivo y en directo, él era un genio musical y una personalidad arrolladora,y a pesar de nuestra juventud siempre nos hizo creer en nosotros mismos. Aparte nos impregnó de infinidad de historias sobre Hendrix, Mike Bloomfield, etc, que nos solía contar en la furgo de camino a los bolos.

-¿Si tuvieras que elegir uno de todos los artistas que te han influenciado a quién escogerías?

-Mi primera gran influencia aparte de los clásicos Sonny Boys Little y Big Walters Junior, el primero que me marcó fue Ñaco Goñi. Yo soñaba ser como él algún día (risas). La primera vez que lo vi no me atreví ni a pedirle un autógrafo y con el paso del tiempo acabamos siendo familia. Tambien me pasó lo mismo con Charlie Musselwhite.

-Este sábado estarás en la sala rebullón de Mos acompañado por dos bandas gallegas como Bakin Blues Band y The Fabulous Resaca Brothers. ¿Qué nos puedes contar sobre tus compañeros de viaje?

-Cuando me fui de Compostela en el 99, fue básicamente porque no encontraba apenas músicos de blues para tocar, por eso que ver ahora estas bandas tan consolidadas ,que tocan además con mucha pasión e incluso hacen giras acompañando a grandes artistas como Trudy Linn me hace muy muy feliz. Las dos bandas desbordan pasión por esta música y además saben transmitirlo en directo y eso es algo que pocos pueden presumir de tenerlo.

-En la actualidad resides en Alemania, supongo que como aquí la situación no es fácil para un músico. ¿Como lo estás viviendo?

-Pues digamos que está más o menos como aquí en el tema conciertos con la gran diferencia de que alli tenemos sindicato que nos han dado ayudas, al igual que la sociedad de autores, que es muy diferente a la de aquí. De todas formas y aunque hacía casi 20 años que no tenía que pillarme un trabajo extra fuera de la música, esta vez me he puesto a trabajar varios días a la semana de limpiador porque no me fio de la situación actual y creo que será mejor asegurarse hasta que vuelvan las cosas a estar normales.

-¿Cuáles son tus planes más inmediatos?

-Pues mis planes más inmediatos son hoy (jueves) que estoy camino a Euskadi para grabar unas colaboraciones en el nuevo disco de Depedro€ El 18 al Máis que Blues€ 24,25 estaré en Madrid€ Y a ver cómo va todo en los meses siguientes. Tengo algún bolo en Berlin, y en verano de 2021 los festivales que no se hicieron este año: como el Festival de Armónica de Seúl, Bluescazorla, Béjar, etc, o el crucero del blues que organiza Joe Bonamassa. Crucemos los dedos y pongámonos la mascarilla para que no se vuelvan a cancelar.

-Antes de despedirnos... una pregunta que hacemos a todos los bluesmen que visitan el Mais que Blues.. ¿Qué es el blues para ti?

-Uf, pregunta larga de contestar (risas), pero por resumir: el blues es la dignidad de un pueblo muy maltratado€ que milagrosamente traspasó todas las fronteras que se encontró en el camino y consiguió ser una música tocada y apreciada en todo el mundo. El blues es la raíz de la música popular de occidente.

Concierto: 18 de julio, sala Rebullón (Mos) 22.30 horas.

Entradas: 10€ Anticipadas en www.ataquilla.com 15€ Taquilla.

Nota: Aforo reducido y uso obligatorio de mascarilla.