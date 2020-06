Panorama no se subirá al escenario de las verbenas post Covid-19

A tan solo un día de que la Xunta comprometiese un protocolo sanitario para la celebración de las verbenas, permitidas a partir del mes que viene, una de las grandes orquestas de Galicia anuncia la cancelación de su gira del verano. Panorama no se subirá a un escenario que implique renunciar a "un público formado por millares de personas y que participa en el espectáculo bailando, saltando o abrazados". Según informan en un comunicado, sus integrantes tienen claro que "la salud es lo primero" y no quieren "ser partícipes de posibles aglomeraciones".

Panorama lamenta tener que tomar esta decisión que, en cualquier caso, ya llevaba un tiempo en el aire, "desde hace varias semanas intuíamos que iba a ser muy difícil que pudiéramos realizar la gira con el problema sanitario tan grave que tenemos en estos momentos en todo el país". No obstante, la compañía considera acertada la decisión de la Xunta de permitir este tipo de eventos y fiestas populares, así como también "que se esté consensuando un protocolo que indique cómo se pueden realizar las actuaciones musicales".

En dicho documento, avanzado ayer por el Gobierno gallego, se pondrá un límite de 1.000 personas y no se permitirán los bailes sin distancia, algo a lo que la orquesta no quiere renunciar. "Nuestro espectáculo, en las condiciones que se podría realizar hoy en día, no sería el mismo pues el fervor y la entrega de nuestro público son vitales", por lo que descartan un evento de Panorama adaptado a una nueva normalidad que espera por el antídoto del virus.

A las medidas de distanciamiento social que tendrían que garantizar se le suman la cancelación de los eventos contratados por algunos ayuntamientos y comisiones de fiestas que suspendieron su programación para este verano. "Hoy en día, la nueva normalidad no permite que este tipo de eventos se puedan realizar, lo cual agrava la situación hasta el punto de que más del 90% de las comisiones y ayuntamientos que nos habían contratado nos han aplazo o cancelado actuaciones – algo que comprendemos -y en nuestro caso, resulta imposible realizar la gira con menos de 15 actuaciones".

El anuncio de cancelación de la gira del 2020 viene con una fecha estimada para su vuelta a la actividad. La dirección de la empresa espera poder volver a los escenarios por carnavales, en febrero de 2021.