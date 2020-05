Portugal apaga la música de sus festivales hasta octubre

Ni superar todas las fases de la desescalada ni la apertura de fronteras con Portugal permitirá que este verano los gallegos disfruten de los festivales lusos. El Gobierno de António Costa ha sacado de dudas al sector al prohibir su celebración hasta el 30 de septiembre.



La decisión afecta a citas como el NOS Alive, el Super Bock Super Rock, el Vodafone Paredes de Coura, el NOS Primavera Sound y hasta otros siete grandes festivales que todavía no habían cancelado o aplazado el evento, como sí han anunciado Rock in Rio, North Music Festival, Boom Festival y Festival del Cráter.





Según recoge el diario Jornal de Notícias el Ejecutivo portugués ha anunciado un "régimen de carácter excepcional para los fesivales que no se puedan celebrar en su día o lugar por la pandemia", que consiste enFalta por definir, no obstante,Lo que sí se conoce es la propuesta hecha por el sector al Gobierno sobre que dichos bonos aseguren la entrada de la nueva fecha y, en caso de no usarse, se canjee después de su celebración.