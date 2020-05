La música no para (2): 12 canciones para la desescalada

Broken Peach han versionado el 'We are the Champions' // FdV

Han pasado ya casi 50 días desde que comenzó el estado de alarma. El anuncio del plan de desescalada por parte del Gobierno y las primeras medidas de relajación del confinamiento hacen observar algo de luz al final del túnel. O algo parecido. Hace dos semanas proponíamos siete canciones recién estrenadas de grupos gallegos para amenizar el encierro, ahora lanzamos una nueva lista, esta vez con una mezcla de temas de varios estilos, con originales y versiones. Para acompañar el paseo, para el camino al trabajo, para el entrenamiento... Las opciones se van ampliando.

Varios artistas: 'O Maio'

El Consello da Cultura Galega ha querido dar la bienvenida al mes de mayo con una muy original y luminosa versión musicada del reivindicativo poema O Maio, de Curros Enríquez. Para ello ha reunido a un variopinto elenco en el que conviven artistas tan disparen como Eladios Santos, Faia, Pablo Lesuit, Najla Shami o High Paw.



Presumido: 'Encerrados'

Uno de los grupos más activos no podía pasar el confinamiento sin dar señales de vida. Han escrito y grabado 'Encerrados' desde su cuartel general, la 'Villa Presumida' de Ponteareas. Les esperaba un verano lleno de citas festivaleras; no es seguro qué pasará con esas fechas, de lo que no hay duda es de que seguirán en el brecha.



Inerttes: 'Psicomiedo'

Desde hace una semana una de las bandas más duraderas y estables de la escena viguesa vienen desgranando Raiva, un disco que tenían listo desde hace meses. Quizás su trabajo más cañero, con protagonismo absoluto de las guitarras, incluso en los cortes más melódicos, como este 'Psicomiedo'.

Seitura: 'Seitura'

De unos veteranos a una banda nueva, que no inexperta. Con base en Baiona, Seitura reúne a varios viejos conocidos de la escena en un proyecto anclado en el hardcore y el punk clásicos. Músicas para los tiempos conflictivos que asoman.



Yugen Kala: 'Silver'

El jovencísimo dúo vigués de electrónica iba a presentar su primer disco, Nothing is original, el día que se decidió la declaración del estado de alarma. Pese a contar solo 16 años, en el trabajo demuestran madurez y buena digestión de múltiples influencias.

Nítido: 'Cuando esto acabe'

Recién salida del horno esta canción de Nítido, que describe sensaciones en las que es difícil no recocerse en clave pop. Con un vídeo lleno de imágenes que invitan a la nostalgia y cameos varios de varios habituales de la escena.

Maryland: 'Toda la verdad'

¿Cómo sonaría una canción de Iván Ferreiro tocada por Maryland? Pues exactamente así. Los hermanos Castelo Moure han aprovechado el confinamiento para insuflar de energía power-pop este clásico del miñorano. También se las han ingeniado para grabar un buen vídeo.



Ganjahr Family: 'El Ahora'

El dúo de Baiona también lanza nuevo sencillo, "una canción gestada en 2018 y trabajada durante 2019, pero que cobra más sentido hoy que nunca. Un pequeño respiro de aire fresco frente a lo que nos rodea".





Los Marcianos: 'Anduriña'

Los Marcianos también se han sumado a última hora al carro de las versiones de cuarentena y lo han hecho con una elección sorprendente: han desempolvado el viejo hit 'Anduriña' para vestir su característica melodía de distorsión. El resultado no deja indiferente.





Moito!: 'Some might said'

Los de A Pobra han hecho de la necesidad virtud y, a falta de instrumentos y material, han apostado por el riesgo en esta versión de uno de aquellos pelotazos del (What´s the story) Morning Glory? Durante el confinamiento han lanzado revisiones también recomendables de Vetusta Morla y Viva Suecia, pero nos quedamos con esta.



Igloo: 'O Tren'

Si Los Marcianos han optado por el 'Anduriña', Igloo se han agarrado al tema más icónico del pop en gallego. Han sumando la gaita de Cristian Silva al clásico de Andrés do Barro, en una especie de anticipo del proyecto de colaboraciones Igloo e os Esquimós, que habían diseñado para su actuación en el Portamérica.

Broken Peach: 'We are the Champions'

No podían faltar en el aluvión de versiones de estos días un grupo que ha hecho del arte de revisitar clásicos su seña de identidad. Han tirado por la épica y han elegido este clásico absoluto de Queen para homenajear a los profesionales sanitarios. Ellos sí que son los campeones.