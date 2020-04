La cultura reclama medidas más precisas para la desescalada y aún teme por su futuro

Después de algo más de dos meses de parón absoluto, la próxima reapertura de los espacios culturales es una noticia esperanzadora, aunque, por otro lado, el plan de desescalada anunciado por el Gobierno genera muchas dudas en el sector, que comenzará gradualmente la "descongelación", aunque con una serie de restricciones, que afectan a aspectos como el aforo y a la movilidad. Sin embargo, no es la sostenibilidad económica de la reapertura lo que más les preocupa, sino la salud de empleados y usuarios. En este sentido, el sector echa en falta unas pautas concretas para garantizar la seguridad.

| Diego V. Meizoso. Asociación Escena Galega

"Estamos contentos porque las salas se puedan abrir lo antes posible porque se barajaban escenarios muy malos. Sin embargo, el plan tiene muchas aristas", explica Diego V. Meizoso, gerente de Escena Galega, asociación que aglutina a 36 compañías de artes escénicas y empresas productoras de toda Galicia. Sin embargo, restricciones como la de limitación de aforo suponen una desventaja. "Nos preocupa la salud porque no se puede garantizar que los actores mantengan la distancia de seguridad en escena y que actúen con mascarilla y guantes no se vería viable", comenta Meizoso, quien apuesta por medidas para solventar estos escollos. "Deben habilitarse líneas de ayudas específicas para mantener el tejido empresarial de las artes escénicas y proteger a los artistas, que en muchos casos no tienen acceso a ninguna prestación porque no estaban dados de altas a 14 de marzo", reclama.

| Pilar Rodríguez. Federación de Libreiros de Galicia

Las librerías abrirán ya el próximo lunes, aunque con restricciones que hace imposible, entre otras actividades, las presentaciones de libros. Así lo sostiene Pilar Rodríguez, presidenta de la Federación de Libreiros de Galicia. Otra duda que asalta a los libreros es cómo prevenir los contagios. "Los libros son objetos que se tocan y no podemos desinfectarlos con sustancias como el gel hidroalcohólico", explica. La federación está preparando su propio protocolo para garantizar la seguridad de empleados y clientes. "En estos momentos, nos faltan pautas a seguir para poder reabrir los negocios con seguridad para todos", asegura,

| Xavier Deive. Asociación de Actores e Actrices de Galicia

En opinión del presidente de la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), urge establecer un protocolo sanitario que garantice la seguridad de los actores. "O noso é un traballo de contacto. A distancia de seguridade non é viable en gran parte da nosa profesión. Como garantir a seguridade para o noso traballo? É outra incerteza para a que necesitamos un protocolo sanitario", afirma su presidente, Xavier Deive, que asegura que es necesario reiniciar la actividad del sector, aunque siempre amparada por protocolos de seguridad. "De momento, non existe este tipo de protocolos que dean garantías e é un elemento fundamental para abordar a desescalada", insiste.

| Santiago Cortegoso. Compañía Ifuprofeno Teatro

Para el cofundador de Ibuprofeno Teatro, el plan de desconfinamiento está repleto de incógnitas por resolver, y reconoce que le ha sorprendido que el Gobierno haya incluido los teatros en la fase 2 y no en la última, como se preveía. Santiago Cortegoso se pregunta no sólo cómo se va a garantizar la seguridad del público, sino también la de los actores, ya que tanto en escena como entre bambalinas es imposible respetar la distancia mínima de separación. "En estos momentos tengo muchas dudas porque por una parte está el deseo de volver a los escenarios, porque tener que suspender una obra es muy doloroso no solo económicamente, sino también emocionalmente, pero por otra, como productor, tengo la obligación de velar por la salud de mis actores y me pregunto cómo puedo hacerlo con medidas sanitarias tan imprecisas", se plantea. Además, por la limitación de movilidad, no está muy claro que puedan hacer bolos fuera de la provincia, al menos en las primeras fases de la desescalada.

| Pedro Fresneda. Teatro Ensalle

El codirector del Teatro Ensalle entiende que la desescalada cultural tal y como se ha propuesto es precipitada, al menos para algunos de los sectores culturales, porque, como matiza, el colectivo cultural forma una realidad muy heterogénea. En el caso de las salas de teatro independientes, considera que no tiene sentido que reabran las puertas a apenas un mes del verano, época en la que la mayoría cierran sus puertas por e parón estival. Y esta es la opinión generalizada de la Red Estatal de Teatros Alternativos a la que pertenece la sala viguesa, según Fresneda. El codirector de Ensalle es partidario de aplazar la reapertura de estos locales al mes de septiembre. "Si es por reactivar el sector, se puede hacer de otras formas, con residencias de compañías, cursos, charlas, pero no con la exhibición, que habría sido más conveniente posponerla para septiembre", argumenta Fresneda, quien asegura que él prefiere alargar un poco más el cierre, aunque le duele, matiza, y garantizar la salud de espectadores y artistas.

| King. La Iguana Club de Vigo

Los responsables de La Iguana Club de Vigo reconocen que abrir para un 30% de su aforo es "completamente inviable" para un local como este, que solo abre los viernes y sábados, y que, además, tiene música en directo. "Tampoco sabemos muy bien con qué personal y cómo. Con estas circunstancias, creo que tal vez es muy pronto para que abrimos", explica King, uno de los responsables del templo vigués del rock. La programación de conciertos, el gran fuerte de este local, también se verá fuertemente limitada por la situación extraordinaria que vivimos, dada la limitación de movilidad.

| Carlota Ojea. Empresa de producción y distribución

La directora de Que Arte Producciones, dedicada a la producción y distribución de espectáculos, sostiene que para reactivar el sector hay que apostar por la producción local. "Toda la red de teatros públicos y auditorios están gestionados por ayuntamientos, pero no todos tienen al frente a profesionales de la cultura, algo que en estos momentos es imprescindible", opina Carlota Ojea, quien apuesta por planes estratégicos de turismo y cultura para reactivar un sector ya muy maltratado por la crisis de 2008. "Es importante que no se cancelen los espectáculos, sino que se aplacen", sostiene.