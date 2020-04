Un Día do Libro dende a casa e especial

A celebración do Día do Libro do ano pasado será un soño hoxe na efemérede literaria. // Santos Álvarez

O Día do Libro ou o Día de San Jordi deste ano será difícil de esquecer. Non poderemos saír ás librarías mercar unha obra física para nós ou para agasallar; pero non por iso a homenaxe a un dos mellores pasatempos e menciñas da humanidade quedará estéril. Diversas iniciativas hai en Galicia para festexar con letras a conmemoración.



Unha das máis agradecidas será a que propón Galaxia. Xunto á Asociación Vigo Gastronómico (con 18 negocios de hostelería da cidade) e o Concello de Vigo repartiron coas entregas de comida máis de 500 libros a persoas necesitadas da urbe olívica para que hoxe, na efemérede do libro, poidan gozar de títulos como "A Batalla de Rande" de Román Pereiro. A iniciativa leva por nome "Comercultura" e tamén fixo unha especial escolla de títulos para as nenas e nenos do Fogar San José, incluíndo audiolibros.





Una cita dede New York

Os escritores galegos converteranse hoxe nos grandes protagonistas da celebración da. Nun vídeo que se colgará na web da institución, escritores comocompartirán coas persoas que accedan á páxina os seus libros de referencia.A colación da verba lida de literatura, hai que lembra-laA campañaofrece a posibilidade de oír das mesmas autoras e autores retazos dos seus libros vía redes sociais coas etiquetas #envozpropia, #librosxerais, #literaturagalega, #quedanacasa. Autores comoentre outras ducias, participan.Pola súa parte, haicomo Paz, de Pontevedra , que veñen de lanzar a campañaCon ela, plantexan que fagamosSe mercamos hoxe teremos uncando reabra a libraría. Todo farase mediante vales de compra. Ademais ofrecen saquetas maridaxe con viño e libros ou vermú e libros. Cada saqueta inclúe unha pequena colección de marcapáxinas a cargo de artistas como Cynthia Menéndez, María Lado ou Elvira Ribeiro, entre outras. Tódolos detalles téñennos no seu Facebookinforma de que tamén no Facebook, YouTube ou Instagram de puntoecoma.gal, Uxía Morán festexará o Día do Libro relatando. Será ás 12.00 horas de hoxe e permanecerá o relato 48 horas na Rede.Tampouco quere perde-la festa ocunha sesión especial depara as familias con María Xosé Martínez ás 12.00 horas na web da entidade. Ademais de ofrecernos un avance da publicación sobre Manuel Colmeiro, o centro de arte contemporáneo -que tódolos anos fai un bookcroosing nesta data- facilita unha nova experiencia do mesmo pero na Rede e con outros museos e bibliotecas do Estado. Os detalles están tamén na súa web.Dende New York,en colaboración co consulado de España na urbe americana- ofrece neste Día do Libro en streaming e directo na plataforma Zoom e Facebook Live un recital poético.O eixo será a obra de Lorca "Poeta en Nueva York". Dez creadores españois lerán un poema deste libro e outro da súa autoría. O evento diríxeo Marcos de la Fuente, que tamén participa, e contará, entre outros, con Antón Reixa.e pódese atopar seguindo a senda de @festivalkerouac.Pola súa parte, aofrece para descarga libre en o conto "Pronto Saldré de Casa", de José Fragoso, un relato adicado a nenos e nenas en confinamento.Outra iniciativa senlleira será a docoa creación dunha historia colaborativa no Facebook.Tampouco podemos esquecer a oferta para hoxe deen casa que na súa plataforma dixital oferta para librecomo "175 debuxos de Castelao" ou libros sobre Maside e Antón Pulido; un encontro con Miguel Sande que gañou o Premio de Poesía Afundación; entre outras iniciativas.