La música no para: siete canciones nuevas para superar el confinamiento

Una negra sombra se cierne sobre las clases bajas y medias del mundo de la música, es decir, sobre un 99% de proyectos que viven o sobreviven gracias a las actuaciones en directo. El coronavirus ha echado abajo ya cientos de actuaciones en las salas gallegas y parece improbable que los festivales de verano se puedan realizar en condiciones normales, si es que se llegan a celebrar. Aún así, la música no para.

Desde que comenzó el confinamiento obligatorio de la población, a las 00:00 horas del 15 de marzo, son varios los grupos vigueses y del resto de Galicia que han lanzado vídeos de canciones nuevas. Hay vida más allá de las versiones y de los directos de Instagram; aquí va una pequeña selección (abierta a ampliarse).

Moon Cresta: 'Are You on Their Side?'

Segundo sencillo de Civil Fuzz Brigade, 'Are you on their side?' está en la línea combativa que domina el nuevo disco de la banda viguesa de funk-rock. El vídeo tiene mucho que ver con el confinamiento: el guitarrista, Manu Doble L se dedicó a ensayar con técnicas de montaje que desconocía para crear la pieza. Ya saben esa falacia de que crisis en chino también quiere decir oportunidad. Por cierto, a alguna plataforma no le gustó el contenido políticamente explícito de algunas de las imágenes.

Caldo: 'Arrolo de Cumieira'

El trío de folk, que acaba de ser seleccionado como finalista en los Premios Martín Códax da Música, lanzó hace un par de semanas esta canción, la primera que publica después de su sorprendente y aplaudido primer disco. El vídeo muestra hermosos paisajes de O Caurel, muy adecuados para hacernos viajar más allá de la ventana.

DakidaNao: 'Poñer a vida en proa'

Una de las novedades más llamativas de estos días, la fusión entre Dakidarría –que también han sacado una versión de 'Terra' con 61 colaboradores- y los ya separados Nao. Viejos conocidos de la música combativa del país, en 'Poñer a vida en proa' se encuentran en un punk-rock de aires clásicos. También aquí el estado de alarma jugó a favor de acabar la posproducción de un tema que llevaba tiempo esperando por un hueco en las agendas de los músicos.

Mundo Prestigio feat. Grande Amore: 'Mundo Nuno'

Los beats y los samplers de los vigueses Mundo Prestigio sirven de base para la lírica irónica de Nuno, cantante de los compostelanos Oh! Ayatollah. Se trata del primer adelanto del nuevo EP de los exJay. Prometen que será "lo mejor que escucharás este año".

Malraio: 'Ninja'

Guitarras tensas y una atmósfera claustrofóbica marcan el tema de adelanto del primer larga duración de Malraio, con un original vídeo que remarca esas sensaciones. Una banda sonora que refleja bien lo que se vive estas semanas en muchos hogares, aunque 'Ninja' fue compuesto y grabado bastante antes de esta situación de pesadilla.

SonDaRúa: 'Eterno combate'

El dúo rap de Ponteareas saca el primer sencillo, 'Eterno combate', de su disco homónimo, que saldrá el viernes 24 de abril. Grabado en los estudios The Dub Yard de Vigo, SonDaRúa lanzan sus rimas de denuncia social sobre una base de reggae. "Combate, non imos deixare que nos maltraten da resignación pasamos ao ataque que contra o fascismo non hai debate", dice uno de sus versos.

Hard GZ: 'La cuarentena'

El rapero gallego ha estado muy activo durante el confinamiento. De hecho, justo antes de declararse el estado de alarma, lanzó esta canción y días antes otra, 'Bored Hero'. Un par de semanas después sacó el vídeo de 'Dime cuánto', sexto y último adelanto de su disco Siempre, que sale este viernes 17.