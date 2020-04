As Letras Galegas de 2021: tamén adicadas a Carvalho Calero?

Trinta anos tardou a Real Academia Galega (RAG) en adicarlle o Día das Letras a Ricardo Carvalho Calero, o gran pensador do reintegracionismo e seica podería pasar que, polos sucesos excepcionais que estamos a vivir, a súa homenaxe se alongue durante dous anos. É o desexo, alomenos, da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e A Mesa pola Normalización Lingüística, que acaban de solicitarllo á RAG.



Nunca carta dirixida a Víctor Freixanes, presidente da institución, a asociación pídelle que, dado que a situación actual "levou a anular toda posibilidade de normal celebración das actividades de divulgación da figura do narrador, poeta, ensaísta, lingüista, profesor e pensador", avalíen unha "prórroga" do Día das Letras 2020 ao vindeiro ano 2021.





Polo de agora, a Real Academia adiou o plenario adicado a Carvalho Calero ao 31 de outubro , no que ademais se celebra o 110 aniversario do nacemento do autor. Aída así, dende a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega consideran "queque o autor homenaxeado non poida ser achegado á sociedade e aos seus escolares como todo autor e autora mereceron no pasado, dentro dunha maior normalidade social e cultural".. Na mesma líña que o colectivo de autoras e autores, lembra que a crise provocada polo Covid-19 "interrompeu grande parte dos actos previstos para a difusión, valorización e coñecemento público da figura e da obra do autor galego, sen que sexa posíbel polo momento propor alternativas"., sinaloulle o presidente da Mesa, Marcos Maceira, ao presidente da RAG nunha carta remitida a mañá deste luns. Na misiva, lémbraselle á institución galega que adicarlle o Día das Letras a Carvalho Calero "foi motivo de celebración por grande parte das entidades sociais e culturais de Galiza polo merecemento do autor e, entre elas a Mesa pola Normalización Lingüística, desde había moito tempo".