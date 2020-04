Iolanda Zúñiga, a escritora viguesa que adiantou o desacougo pola pandemia do coronavirus

Non pensaba a escritora viguesa Iolanda Zúñiga cando escribiu a súa última novela, Natura (Galaxia, 2018), que un microorganismo chamado coronavirus ía facer que algunhas das súas pasaxes cobrasen realidade. "Alomenos non tan pronto", matiza. A historia, de ton distópico e que lle valeu o premio á mellor obra en galego de narrativa na Gala do Libro Galego de ano pasado, traza escenas que estamos a vivir ou que se intúen á volta da esquina. A comezar polas "estratexias para o contraataque" trazadas polos gobernantes para combater unha ameaza que xa provocara miles de mortes. "Só restaba coñecer o adversario".

Dende o seu confinamento, Zúñiga colgou estes días un vídeo coa lectura dun fragmento de Natura no que fala, por exemplo, do uso dos medios para convencer de que o que ocorre é "unha crise pasaxeira". A novela non permite paralelismos tan precisos como os que se trazaron entre a actual situación e a novela Os ollos da escuridade de Dean Koontz, mais a sensación de desacougo que transmite resulta inquedamente recoñecible. Inda que non contase con que todo isto sucedese tan cedo, a escritora apunta: "Xa non é presaxio pensar que a natureza vainos dar unha lección de humildade (xa está a dárnola en pequena pílulas, de feito)".

A novela fala de que está a vencer un bando, "o do medo", ou que os Gobernos optan por unha censura orwelliana que acaba por impor o silencio entre a cidadanía. Tamén describe atracos a armarías e saqueos nos supermercados: "Por primeira vez a poboación lideraba algo: o espolio".