Tony Lomba vuelve a convertir Bouzas en el Madison Square Garden

El artista Tony Lomba volverá a ofrecer un concierto desde su casa, en el barrio vigués de Bouzas, el viernes día 27 tras los aplausos que cada día dedican los vigueses al personal sanitario, entre otros profesionales que están día a día expuestos al coronavirus. De nuevo, volverá a desarmar los grandes ventanales de su tercer piso para romper el aburrimiento con un poco de música. En esta ocasión, la actuación será emitida en directa en el perfil de Facebook. Así lo anuncia el cantante de música ligera por esta red social. Para ello, contará con el apoyo técnico de K12.

El viernes 20, Tony Lomba deleitó a sus vecinos con una selección de temas en directo, interpretados desde su salón, dando respuesta así a quienes se lo estaban pidiendo desde hacía días. "La idea del concierto surgió de salir todos los días a aplaudir. Los vecinos me tiraban el queso: 'Tony, por favor' y me comprometí. Fue un poco por la gente, que me achuchó, pero me daba apuro porque aquí nadie es el protagonista, los protagonistas son los sanitarios, el quiosco, el supermercado... todos los que están expuestos al verdugo, que es el coronavirus. Lo mío solo es cantar y si hago disfrutar a alguien, pues bien. Para mí fue como estar en el Madison Square Garden", había dicho a FARO tras el primer concierto.

Ahora repite con el único propósito de hacer pasar un buen rato en estos tiempos de confinamiento. Y para que no se quede en su barriada, el showman vigués echa mano de las redes. "Así que el viernes después de la aplaudida (20:00) a gritar: Dios salve a la música Ligera!!! Fuerza y ánimo camaradas!!! ", anima en su perfil de Facebook.