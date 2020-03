Crisis del coronavirus | Lady Gaga pospone el lanzamiento de su nuevo disco

La cantante Lady Gaga ha anunciado este martes la decisión de posponer la publicación de su nuevo álbum 'Chromatica' de forma indefinida, ya que tenía previsto lanzarlo el 10 de abril en coincidencia con un concierto sorpresa en el festival Coachella, pospuesto por la crisis del coronavirus.

"Después de mucha deliberación, he tomado la difícil decisión de posponer el lanzamiento de 'Chromatica'", anunciaré una nueva fecha pronto", ha dicho la artista en sus redes sociales.

Según Gaga, la publicación de su nuevo disco iba a estar acompañada "de muchas sorpresas", como un concierto secreto en Coachella, el festival primaveral que tuvo que ser pospuesto hasta otoño por el COVID-19, como tantos otros eventos.

"Este es un momento agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para brindarnos alegría y curación en momentos como este, simplemente no me parece correcto lanzar este álbum con todo lo que está sucediendo durante esta pandemia global", se ha justificado la autora de éxitos como "Bad Romance" y "Born This Way".

Además, la estrella ha cancelado las actuaciones de su espectáculo en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) programadas del 30 de abril al 11 de mayo, aunque añade que espera que sus espectáculos programados para finales de mayo "puedan continuar".

"También espero que podamos vernos en mi gira 'Chromatica Ball' este verano", ha insistido.

Gaga anunció su próximo disco a comienzos de marzo, apenas unas semanas antes de que se declarase al coronavirus como pandemia y se iniciara una serie de cancelaciones de eventos, al tiempo que los ciudadanos de gran parte del mundo se confinaron en sus casas.

"Espero que cuando salga el álbum... podamos bailar juntos, sudar juntos, abrazarnos y besarnos, y hacer que sea la celebración más rimbombante de todos los tiempos. Y hasta que llegue ese momento, ¡Todos a quedarse en casa!", ha pedido Gaga.

Después de un parón de más de tres años en el que Gaga fue nominada al Óscar, ganó un Globo de Oro y compuso una de las bandas sonoras más exitosas de la década, la artista volvió al pop más inmediato y bailable con "Stupid Love" el primer sencillo del álbum pospuesto.

Se trata de la primera canción original que Gaga publica -exceptuando las composiciones para la película "A Star is Born"- desde su álbum intimista "Joanne", de 2016, y el primer tema completamente pop desde que lanzara "Artpop" en 2013, tras éxitos como "Poker Face" o "Born This Way".