Aluvión de películas gallegas sin coste para tu bolsillo

"A Esmorga" se puede ver hasta el miércoles 25 y la Asociación de Profesionais da Realización e Dirección también cuelga sus trabajos. Estas iniciativas se suman a las del Novo Cinema Galego y el Moca.

Alrededor del medio ciento de directoras y directores gallegos han decidido, en diferentes plataformas, mostrar su trabajo gratuito estos días de convalecencia por el coronavirus. Así, hasta las seis de la mañana del miércoles 25, se podrá ver "A esmorga", de Ignacio Vilar.







Si no te la quieres perder, puedes verla en versión gallega; con subtítulos en castellano; o incluso con subtítulos en francés para practicar o no olvidar la lengua de Víctor Hugo.



Otra oportunidad que no hay que desaprovechar es la de CREA, la Asociación de Profesionais da Realización e Dirección, acaba de sacar una iniciativa por la que más de 50 creadores del audiovisual gallego ponen a disposición del público sus películas, cortos o videoclips. En total, son 150 piezas. De estas, 20 son estrenos online.



Entre algunas joyas disponibles, están "La felicidad de los perros" del vigués David Hernández; "7 limbos" de Alexandre Cancelo (vigués también) y Berio Molina; "Contrafaces", de Fon Cortizo, entre otros.





a opera prima de Óliver Laxe "Todos vós sodes capitáns" (del año 2010 y con premio en el Festival de Cannes, entre otros) así como "Vikingland" -de 2011, firmada por Xurxo Chirro y multipremiada por todo el planeta- inauguraron sin ser conscientes en aquel momento el Novo Cinema Galego.

Este movimiento de cineastas gallegos cumple diez años exportando desde Galicia al mundo historias nada convencionales donde el gallego o lo gallego manda bajo un foco diferente, con "nuevas prácticas cinematográficas", marcadas por la "vanguardia", señalan en la web novocinemagalego.info.



Un total de estos 22 filmes (entre largometrajes y cortos) se pueden visualizar ya en abierto en dicha página. Son obras como "Vikingland" de Xurxo Chirro, "Todos vós sodes capitáns", de Óliver Laxe; "Arraianos", de Eloy Enciso; "O quinto Evanxeo de Gaspar Hauser", de Alberto Gracia; "Hyohakusha (Caminante sin rumbo)", de Xisela Franco y Ánxela Caramés; o el proyecto "Visións".



Este lo confirmaron Creadoras de Cinema y fue promovido por Xisela Franco y apoyado por la Deputación de Pontevedra. Estaba integrado por Eva Calvar, Sonia Méndez, Olaia Sendón, Claudia Brenlla, Andrea Zapata-Girau, Begoña M. Santiago, Carme Nogueira, Lara Bacelo, Diana Toucedo y Carla Andrade. Cada una realizó una pequeña pieza para este proyecto.