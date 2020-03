A Banda da Loba recruta oito grandes voces galegas para un 8M melódico e combativo

"Xa é o momento, chegou a hora / troncemos os armarios para transgredir a historia!", cantan A Banda da Loba en 'Morra o conto', canción do seu último disco, Factoría de luz, que acaban de lanzar nunha versión moi especial para celebrar o 8M.

O grupo contou con oito cantantes do país de distintos estilos e xeracións, dende Lola de Ribeira a High Paw pasando por Guadi Galego, e onte mesmo lanzaron un vídeo para chamaren a "asaltar as rúas" este domingo. Tamén unen as súas voces as d'A Banda da Loba Anaïs Barbier, de Caldohttps://mas.farodevigo.es/musica-vigo/caldo.html, Sofia Espiñeira, Patty Castro, Nastasia Zürcher e Mounqup.

A Banda da Loba, formación musical integramente formada por mulleres, é unha das cinco finalistas aos Premios de la Música Independiente (MIN) na categoría de Mellor Álbum en Galego por Fábrica de Luz.