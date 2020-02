El concierto "que cambió la vida" de Vega

Cuando Vega saltó al escenario el pasado 5 de octubre para cerrar su última gira, el público ignoraba que la había planteado como su última actuación en mucho tiempo. "Pero fue una noche mágica", recuerda de una velada que, sin preverlo, se convirtió en uno de sus hitos y en su primer disco en directo. "Ahora estoy feliz y contenta, porque esa noche cambió mi vida, porque hubo compañeros y gente que me arroparon y me alzaron, que me rescataron", afirma mientras acaricia las páginas de "Diario de una noche en Madrid" (La Madriguera Records), grabado aquel día en la madrileña sala Joy Eslava.

Mercedes Mígel (Córdoba, 1979), como se llama realmente esta artista de ya largo recorrido, echa la vista atrás para recordar los antecedentes: "El día que saqué las entradas del concierto me lo planteé como un parón donde iba a recapacitar sobre qué hacer después de muchos proyectos seguidos", cuenta sobre una información que no trascendió. "Me preguntaba si podría seguir con La Madriguera Records sacando discos, sobre todo por el agotamiento, porque no es fácil compaginar esta carrera y una familia con una niña pequeña. He pasado épocas en las que físicamente no me encontraba bien, como cuando tuve que cancelar la gira de 'Non Ho L'eta' (2017); también psicológicamente he pasado malos momentos en los que no me encontraba con fuerzas", relata. Para su sorpresa, las entradas se vendieron con muchos meses de antelación y además tenía el "sí" de diversos amigos y compañeros de profesión a los que había pedido que la acompañaran en aquel concierto, como Eva Amaral, Andrés Suárez... y pidió que lo grabasen en alta calidadpara subir extractos a Youtube.

Tras la actuación, recibió un aluvión de peticiones para que sacara ese material, lo que exigió un mes ("fue un trabajo de chinos", apunta), con sus virtudes y defectos". "Hoy que lo veo terminado, le estoy agradecida al público por haberme empujado a hacerlo. Sin ellos quizás no habría tenido esto en toda mi carrera", destaca la autora.