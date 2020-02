Moito!, una versión "low cost" (de calidad y guitarrera) de los grandes del 'indie'

El dinero, o más bien su carencia, determina y pone los límites en casi cualquier proyecto musical que se intente abrir paso. Eso es una obviedad que en el campo creativo no siempre aparece en primer plano; ya se sabe que está feo hablar del vil metal. No pertenecen a ese bando Moito!, grupo indie de A Pobra do Caramiñal que hablan sin tapujos de los "malabares" que hacen con el presupuesto para tratar de ir cumpliendo los sueños que se propusieron al fundar la banda. Este viernes en La Iguana Club comienzan junto los madrileños The Clods Band la gira de salas de su disco Ingeniería inversa + Anexo, que es exactamente eso, la ingeniosa suma de dos EP grabados en los estudios de Paco Loco.



"Una de nuestras premisas es que lo que podamos hacer [sonido, diseños, directo] tenga la mayor calidad posible. En versión low cost, pero intentamos parecernos a lo que hacen los grandes, como Vetusta Morla", explica Felipe Castro, voz y guitarra rítmica de la banda. Un ejemplo: como no podían lanzar de golpe un larga duración pero tenían ese anhelo romántico lo desdoblaron en dos EP que, en el formato físico, se complementan. Si la primera entrega, Ingeniería inversa, se desplegaba como una especie de tríptico, el Anexo viene en un sobre que se acopla al primero.







Moito! --es importante el signo de exclamación, como dejaron claro en un tuit reciente- debutaron en 2018 con Ingravidez, grabado con Luis Antelo en Vigo, aunque en realidad sus componentes son veteranos de otras bandas de versiones. Ahora están aprendiendo a moverse en este "negocio extraño" en el que para existir hay que presentarse en varios frentes –tocar en salas, sacar material nuevo, grabar vídeos- sin salir esquilmado de ninguno. Un tour de conciertos mal calculado puede ser una ruina, al margen de lo complicado de cuadrar fechas con programadores, salas, otros grupos... "No sé si triunfaremos o nos acabarán odiando", bromea Felipe Castro sobre la retahíla de correos electrónicos que les ha costado articular estas fechas.





Ejemplo gráfico del porqué es tan importante el símbolo ?? de nuestro nombre ??

Recuerden...siempre Moito! ?????? pic.twitter.com/g8Enn6aL7G — Moito! (@moito_band) February 15, 2020

En su caso, además, se da un condicionante muy de la costa gallega: uno de sus integrantes, el batería Diego Guillín, traba embarcado en un atunero, así que tienen que adaptarse a los ciclos de cuatro meses que echa en el mar . Eso ha influido para acelerar su ritmo de producción, de hecho, en julio, ya van a grabar temas nuevos. Esta vez, que ha trabajado con Viva Suecia o Triángulo de Amor Bizarro, y también con los vigueses Los Marcianos. La elección de Hernández augura que Moito! profundizarán en la senda guitarrera; de hecho ya suenan bastante más rockeros que la mayoría de grandes grupos del indie español. También que de sus referentes locales (Los Piratas, Deluxe), aunque el fraseo de Liam Gallagher sobrevuela en algunos de sus temas. Antes de volver a meterse en el estudio, en todo caso, les tocará emplearse en directo, y quién sabe si cumplir otro de sus sueños, tocar en Los Conciertos de Radio 3.