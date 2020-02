Joaquín Sabina se cae durante su concierto con Serrat en Madrid

Durante su concierto en el Wizink Center de Madrid junto a Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina ha dado un tremendo susto a todos sus fans al caerse en el escenario.



El cantante tuvo que ser evacuado en camilla, momento que ha sido grabado por el usuario de Twitter @isilopeztoro.





Sabina se ha caído del escenario a plomo. Lo sacan en camilla. El Wizink con el alma en vilo. pic.twitter.com/uIPHC0UOoo — Isidro López de Toro (@isilopeztoro) 12 de febrero de 2020

Tras la caída,. La caída le ha provocado un "fuerte golpe en el hombro", según ha informado el propio cantante.El andaluz se precipitó mientras presentaba la siguiente canción;. Los sanitarios de Emergencias le recogieron y lo sacaron del entorno del escenario con una camilla.Unos minutos más tarde, la megafonía anunciaba que estaban "examinando el golpe" que había recibido el cantante, pero que estaba consciente y hablaba. "Les pedimos unos minutos de tranquilidad y cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no, se lo diremos", han explicado.Tras cerca de media hora,. "Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro", ha explicado ante un Wizink Center lleno ovacionándole."Me hace que tengamos que suspender con todo el dolor este concierto", ha añadido Sabina, arrancando el aplauso del público, y ha añadido que volverán en mayo "a hacer este concierto". "No tiren las entradas los que quieran venir en mayo,", ha concluido.