Green Day creció y pudo madurar en Vigo

Hace unas horas que Green Day ha lanzado su nuevo disco, 'Father of All'. Posiblemente, se estén colando ahora mismo los sonidos de metal de la banda californiana en muchos hogares, unos sonidos que antaño resonaron no en los altavoces o en los auriculares, sino en las mismas calles de Churruca.

La sala La Iguana Club -que este 2020 celebra sus 30 años-, cuna del rock en Vigo, acogió allá en el 1993 los primeros compases del grupo, cuando les distaba todavía un tiempo para besar el éxito. Las crónicas recuerdan que incluso ese lunes 26 de abril en el que aterrizaron en la urbe olívica, se tuvo que buscar gente para maquillar la asistencia a la sala, donde hacían de teloneros de NoFX. Poco después, en 1995, su álbum 'Dookie' se alzó con premio Grammy al mejor álbum alternativo y consiguieron la nominación a nueve premios MTV Video Music Awards.

Una década más tarde, en el año 2001, ya consagrados, a punto estuvieron de saltar a Castrelos durante las fiestas de la ciudad, que por entonces se celebraban al amparo de 190 millones de pesetas (1.140.000 euros). Todo estaba preparado para el 14 de agosto, pero finalmente no resultó debido a un accidente de tráfico de uno de sus componentes. El Concello, con Lois Pérez Castrillo (BNG) al frente, remedió la promesa con el rock de The Hellacopters.

Entonces, el cartel estuvo reinado por Víctor Manuel y Ana Belén, que protagonizaron el concierto más caro -17 millones de pesetas (102.000 euros)-, y lo completaron Gloria Gaynor, Beach Boys, Alejandro Sanz, Raimundo Amador, Vargas Blues Band, Sergio Dalma, Azúcar Moreno, Ella Baila Sola o Carlinhos Brawn, entre otros.

Veinte años después, con cinco premios Grammy -entre una colección entera de galardones- y en plena gira, es poco probable que Green Day cumpla el sueño de muchos: volver a Vigo, aunque no se cierra la puerta a, puestos a soñar, una cita estelar en el marco del Xacobeo 2021.

Ya programadas sus salidas desde marzo a agosto del 2020, por el momento su viaje por Europa se delimita a Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, República Checa, Austria, Reino Unido e Irlanda. Su primera parada mundial será Singapur el 8 de marzo y su último brindis, el 29 de agosto en Philadelphia.