Pedro Feijoo estala nas redes: "Escribía en galego cando non comía unha merda"

O sistema literario galego vive estes días unha intensa polémica nas redes sociais; semella que o "sistemiña" -como lle chama algún dos involucrados na lea- chegou aos usos e costumes dos anos 20. A finais de 2019, un duro comentario sobre Infamia, de Ledicia Costas, no recoñecido blog literario BiosBardia tensou o ambiente, pero a chama que prendeu o lume -azul ou non- foi un artigo que o escritor vigués Pedro Feijoo publicou no primeiro número do anovado suplemento dominical do FARO, Estela Plus.



Aquel texto, escrito en castelán, provocou que unha parte do mundiño literario galego criticasen con dureza a Feijoo por non utilizar o idioma propio e, xa de paso, por outras cuestións, coma a calidade literaria e lingüística dos seus libros e mesmo por manter castelanizado o seu apelido. O vigués vén de publicar nos últimos meses a súa última obra, Un lume azul, nas dúas linguas, como adoita facer.



O ruxe ruxe, con partidarios e detractores a cruzarse mensaxes en plataformas varias, foi in crescendo estas semanas, pero Feijoo adaptou, de inicio, unha postura de deixar pasar. Até que onte estalou na súa conta de Twitter.



"Desde 1997, entre ensaios e narrativa, levo publicadas máis de 3200 páxinas en galego. Probablemente ningunha boa, pero todas en galego. Ata a música a compoñía en galego. Escribía en galego cando non me comía unha merda, e sigo escribindo en galego cando as cousas me van ben...", era a primeira mensaxe dun longo fío cheo de carraxe.





Desde 1997, entre ensaios e narrativa, levo publicadas máis de 3200 páxinas en galego. Probablemente ningunha boa, pero todas en galego. Ata a música a compoñía en galego. Escribía en galego cando non me comía unha merda, e sigo escribindo en galego cando as cousas me van ben... — Pedro Feijoo (@pedrofeijoo) January 30, 2020

Vou ser elemental: Se @pedrofeijoo ou @LediciaCostas deixan de publicar en galego, eu terei que deixar de publicar. O seu éxito permite que nos editen a outros. Por tanto, grazas a ambos os dous pola oportunidade que nos dan https://t.co/2RFyuy9H5K — Jaureguizar (@Jaureguizar) January 31, 2020

E a Belén Esteban e a Ana Rosa por permitir que moitas librarías permanezan abertas. ???



(Cero retranca, aquí) — perroloco (@perroloco_gz) January 31, 2020

Veña, voume meter: o que me parece máis curioso da lea literaria tuiteira é que, no fondo, tanto os da "estratexia de masas" como os da "estratexia da excelencia" pensan que as novelas cumpren algún tipo de papel importante na sociedade actual. — O Fuco (@Ofunambulista) January 31, 2020

Sobre a acusación de evitar o léxico autóctono menos accesible, contesta: "É a última explicación que dou:porque sei perfectísimamente que é a vía perfecta para traer a ese sistema que tanto dicides defender decenas de milleiros de lectores dos que ese mesmo sistema non anda precisamente sobrado..."O fío -"se non vos gusta o que escribo, non me leades", vén a concluír- suscitou numerosas reaccións, coma o do xornalista e escritor Santiago Jaureguizar, o novelista Pablo Fernández Barba ou o ensaísta David Rodríguez, que pon un punto de distancia para facer unha observación sobre a relevancia social da novela hoxe en día.