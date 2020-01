Juan de Castro deja la dirección del Primavera do Cine

El responsable del Primavera do Cine de Vigo abandona la dirección del festival así como la presidencia de Reencanto Producións, entidad organizadora del certamen. Juan de Castro y su equipo más cercano tomaron la decisión de no continuar con el certamen de cine y comenzar una nueva andadura profesional con nuevos proyectos cinematográficos y culturales. Además, De Castro confesa "diferencias insalvables" con el equipo fundador del certamen y desgaste de sacar adelante el festival "con más fuerza y corazón que medios materiales" como causas de su renuncia.

Durante los cinco años que estuvo al frente de Primavera de Cine, el festival duplicó su número de espectadores, superando actualmente los 3.000 asistentes. Asimismo, el presupuesto también se multiplicó por diez en estos años.

Por todo esto, el ya exdirector del Primavera do Cine y su equipo se muestran satisfechos de su progresión y de haber celebrado en Vigo el festival de cine "más importante hasta la fecha", y confían en su continuidad. "Tenemos el convencimiento de que todo el trabajo hecho no ha sido en balde y de que los profesionales que cojan nuestra herencia abanderarán todos los principios del que fue el Primavera do Cine", afirma De Castro.

El equipo de trabajo se consolida ahora en Abella Producións, que acaba de realizar y producir el III Festival Internacional de Cinema Infantil de Ames, y que también va a participar como gestor de la próxima edición del festival multidisciplinar y sostenible The Wild. Además, continuará desarrollando el Galician Freaky Film Festival de Vigo.

Por otro lado, esta nueva entidad tiene en cartera también tres proyectos cinematográficos relacionados con el cine y con el Camino de Santiago para conmemorar el próximo Xacobeo 2021.